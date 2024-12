Filme de Natal com Chris Evans e Dwayne Johnson chega ao Amazon Prime Video

Desde ontem, 12, um aguardado filme natalino chegou ao streaming: “Operação Natal“. O longa conta com Dwayne Johnson, Chris Evans e Lucy Liu no elenco. Após o sequestro do Papai Noel, o agente ELF (Extremamente Grande e Formidável), papel do The Rock, se junta ao maior caçador de recompensas do mundo, interpretado por Evans, para salvar o Natal. O filme está disponível no Prime Video.

“Operação Natal” oferece uma mistura agradável de ação, humor e aventura. Inclusive, Johnson e Evans compartilham uma química em tela inegável, mesmo nunca tendo trabalhado juntos antes. O filme é uma produção original da Amazon Studios e custou aproximadamente 250 milhões de dólares.

Bilheteria de Operação Natal nos cinemas decepcionou

A chegada ao streaming foi relativamente rápida, tendo em vista que o lançamento nas telonas aconteceu há pouco mais de um mês. Agora, o estúdio tenta reverter a baixa arrecadação nos cinemas. Por ser um título agradável para toda a família, é possível que os lucros da produção experimentem um impulso com a chegada às telinhas.

