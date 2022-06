Festival do Orgulho reune Pabllo Vittar, Pocah e mais artistas em SP

Para comemorar o mês do Orgulho, São Paulo recebe neste final de semana a terceira edição do Festival do Orgulho, nos dias 1 e 2 de julho. O evento – que acontece no bairro Barra Funda, em São Paulo, traz no line-up artistas como Pocah, Pabllo Vittar, Karol Conká, Aretuza Lovi e Pepita, pela primeira vez em formato presencial.

Organizado pela Mynd e Agrada Produções, o Festival do Orgulho acontecerá na FaBrinkedos, com uma estrutura completa para performances artísticas, experiências, entrevistas e participações especiais. “A primeira e a segunda edição do Festival foram feitas no formato de live, devido à pandemia. Mas desde então, com a repercussão positiva que tivemos, nós já sabíamos que esse seria um projeto que teria sua versão presencial futuramente. Estamos muito felizes de concretizar isso, já que o evento é feito, principalmente, para celebrarmos o orgulho LGBTQIAP+”, afirma Mari Campos, Diretora Artística da Mynd.

As primeiras edições do evento arrecadaram mais de 115 mil reais para ajudar instituições LGBTQIAP+, que acolhem pessoas em vulnerabilidade. Para este ano, as expectativas são altas, já que, além do line-up de peso, o evento ainda terá valores e pacotes acessíveis para o público comparecer, com ingressos a partir de R$ 49,80.

Line-up completo

Sábado (1)

Pocah

Lia Clark

Karol Conká

Aretuza Lovi

Danny Bond

Thiago Pantaleão

Agrada Gregos

Cris Negrini

Babi Deejay

Gabriel Rocha

Domingo (2)

Pabllo Vittar

Pepita – Mateus Carrilho

Urias

Chameleo

Heey Cat

Dan Rodrigues

Juju ZL

Gabriel Rocha

Os ingressos estão disponíveis aqui.