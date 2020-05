Festival de filmes franceses fica online até agosto

O Festival Varilux Em Casa já contabiliza mais de 250 mil visualizações nas três primeiras semanas e permanecerá disponível até o final de agosto (dia 27), com 50 filmes franceses disponíveis gratuitamente online.

O evento, que há 10 anos acontece no final de abril, foi impactado com os cinemas fechados por causa da pandemia, mas se mantém otimista para anunciar novas datas ainda em 2020.

A seleção para a versão no streaming reúne sucessos anteriores do Festival, mas tem também filmes inéditos, com títulos estrelados por Gerard Depardieu, Catherine Deneuve, Daniel Auteuil e Isabelle Huppert, entre outros.

O catálogo agora inclui 15 novos filmes, como O Ignorante, com Catherine Deneuve; As falsas confidências, com Isabelle Huppert, Marguerite, com Catherine Frot, Meu Rei com Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot e Louis Garrel e Party Girl, vencedor do Prêmio Camera d´Or no Festival de Cannes.

Também estão disponíveis sucessos como Cyrano, a história com humor sobre como o clássico francês foi escrito (bem aos moldes de Shakespeare Apaixonado) e It’s Only Rock ‘n Roll, com Marion Cotillard.

Para conferir, é preciso fazer um cadastro no site do Festival. Os filmes estão legendados em português e incluem gêneros de drama até filmes família.