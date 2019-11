Exposição une sensibilidade e inconsciente feminino em São Paulo

Força feminina, intuição, sentimento. Com o olhar aguçado pela maternidade e norteadas por esses elementos, sete mulheres se uniram com o objetivo de registrar, por meio da arte, as transformações que as cercam. Os resultados da iniciativa poderão ser vistos a partir do dia 27 na exposição Ânima, no segundo andar da galeria Babel SP.

“Selecionei as obras tentando trazer à tona a criatividade e sensibilidade de cada uma delas. Tendo feito um breve acompanhamento dos trabalhos em nosso grupo de estudos, me apoiei nas conversas com cada uma, nas motivações a fotografar e nos assuntos que as comovem”, contou Lucas Lenci, curador da mostra. Segundo ele, enquanto expressam seu inconsciente, as fotógrafas expõem também “a complexa vida cotidiana exercida pelas mulheres atualmente”.

A fotografia também pode ser definida como uma ponte entre as artistas, o que buscam e o que espectador vê. “Através das lentes, procuro transformar e materializar sentimentos e sensações particulares. A fotografia, bem como a contextualização que envolve a preparação e a execução de cada ensaio, me proporciona concentração, disciplina, comprometimento e especialmente a paz e tranquilidade essenciais à manutenção do meu equilíbrio diário” explicou Mariana Duailibi.

Já para a artista Carla Degurmendjian, a exposição em si e o fato de ter sido organizada por mulheres têm grande significado: “Acho muito importante num mundo onde a mulher é tão exposta como objeto, termos um grupo onde a mulher é a artista, a protagonista. Um grupo de mulheres fortes e criativas”.

Ânima

Fotografias: Ana Baccan, Ana Mantezi, Carla Degurmendjian, Esther Igielka, Georgia Gatti, Mariana Duailibi e Patty Simon

Curadoria: Lucas Lenci

Em cartaz de 27 de novembro até dia 7 de dezembro

Local: Babel SP – 2º andar: R. Estados Unidos, 2.205, Jardim Paulistano

Entrada gratuita

