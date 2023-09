Exclusivo: Gole Seco lança clipe de “Me Chamou de Feia”

O novo single do Gole Seco, grupo vocal composto por Loreta, NIWA, Giu de Castro e Nathalie Alvim, Me Chamou de Feia, ganha nesta quarta-feira (20) um videoclipe especial. Mas você pode ver antes de todos: elas liberaram, com exclusividade, o vídeo para as leitoras de Claudia.

“Escrevi essa música com o intuito de tirar uma onda comigo mesma. Eu sempre achei o humor uma ótima ferramenta para lidar com situações desconfortáveis… E a situação, no caso, é literalmente um momento em que fui chamada de feia pela internet e como fui afetada por isso, passando por sensações contraditórias como ficar indignada, triste, dar risada e realmente acreditar no que disseram”, comenta NIWA, que assina a letra.

O videoclipe que acompanha o lançamento foi concebido e dirigido pelo próprio grupo, em colaboração com Iolanda Sinatra e Alan Fabio Gomes, por meio do selo Fervo. O filme retrata uma festa onde as integrantes são confrontadas com comentários negativos e distorcidos através de uma câmera 360, simbolizando os famosos e cansativos haters. Bora assistir?

O grupo Gole Seco

Formado em 2019, o grupo composto pelas quatro artistas paulistanas realizou o seu primeiro show em 2022, e tem o foco na voz. “Historicamente a voz foi por vezes realocada a um papel coadjuvante e ornamental em meio a composições instrumentais. O protagonismo da voz é espinha dorsal desse projeto, contribuindo com elementos também da base harmônica, rítmica e melódica, além da poesia e outras complexidades. Somos apaixonadas pela voz e suas infinitas possibilidades no âmbito do arranjo e da composição, reivindicando a noção de que temos plena capacidade de executar tudo que gostaríamos de maneira ímpar apenas com a voz. Buscamos como grupo vocal ir além da sonoridade de uma dita ‘voz equilibrada’ em arranjos elaborados por nós mesmas, que buscam explorar a fundo variações timbrísticas, dinâmicas, texturas, ritmos e intenções, ampliando as possibilidades criativas com esse complexo instrumento. O desejo da busca da individualidade, em contraponto a unidade e harmonia perfeita que se observa na maioria dos grupos vocais tradicionais, provém desse nosso encontro de 4 solistas que, na amizade e admiração mútua, criam espaço para se manifestar”, comentam as integrantes.