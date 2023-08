“Estranha Forma de Vida”, com Pedro Pascal, ganha data de estreia

Strange Way of Life, média-metragem de Pedro Almodóvar ganhou o título de Estranha Forma de Vida e data de lançamento no Brasil. Estrelado por Pedro Pascal e Ethan Hawke, o filme foca no reencontro de dois cowboys que viveram um romance no passado.

A história, que encantou o público no Festival de Cannes 2023, estreia em 14 de setembro nos cinemas brasileiro, na parceria MUBI e O2 Play.

Abaixo, veja o trailer:

“No filme, depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva (Pedro Pascal) cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake (Ethan Hawke), o xerife de Bitter Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No entanto, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória”, diz a sinopse divulgada pela MUBI.

Estranha Forma de Vida tem trilha sonora de Alberto Iglesias e figurinos da Saint Laurent por Anthony Vaccarello, também produtor associado do projeto. Além de Pedro Pascal e Ethan Hawke, o elenco conta com Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Pedro Casablanc e Sara Sálamo.

Relembrando, Estranha Forma de Vida chega aos cinemas em 14 de setembro.