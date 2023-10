Espelhos decorativos que vão transformar os seus ambientes

Atualizado em 10 out 2023, 14h16 - Publicado em 11 out 2023, 08h51

Por Da Redação Atualizado em 10 out 2023, 14h16 - Publicado em 11 out 2023, 08h51

Os espelhos são funcionais não só porque mostram o nosso reflexo, mas também porque são ótimos itens decorativos. Além de colaborarem com a iluminação de um ambiente – afinal, eles refletem a luz -, também podem criar uma ilusão de profundidade, fazendo ambientes pequenos parecerem maiores.

Seja para compor uma parede decorada com outros quadros, para se tornar o destaque de uma parede do escritório ou só para finalizar o décor do quarto, estes espelhos decorativos vão transformar a sua casa.