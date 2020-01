Emilia Clarke vem de um longo trabalho em ‘Game of Thrones‘ com sua Daenerys Targaryen, personagem icônica da série e uma das favoritas entre os fãs. O que não sabíamos era o problema grave de saúde que a atriz no decorrer da série: ela teve dois aneurismas cerebrais.

Desde 2011, quando Emilia gravou a primeira temporada de ‘GoT’ para a HBO, ela já sofria com isso. A atriz contou todo o processo e as dificuldades que enfrentou naquele momento em um relato em primeira pessoa para a revista The New Yorker.

Intitulado “Uma batalha pela minha vida”, ela descreveu as vezes em que sentia uma dor “aguda, penetrante e constritiva” no crânio quando praticava exercícios físicos. “Eu algum nível, eu sabia o que estava acontecendo: meu cérebro estava danificado”, contou.

O aneurisma cerebral é causado pela fraqueza de um vaso sanguíneo do cérebro, fazendo com que ele infle e se encha de sangue. Dor de cabeça súbita e grave e náuseas são dois dos sintomas e, dependendo da gravidade, isso pode causar hemorragia e talvez até o óbito.

“Quando todos os meus sonhos de infância pareciam se tornar realidade, eu quase perdi a cabeça e depois a minha vida”, disse ela. A atriz também afirmou que em diversas vezes no set de filmagens tentava lembrar de algumas falas da série para manter a memória viva e afastar a dor e a náusea.

Duas operações

Na época de lançamento da série, Emilia fez a primeira cirurgia. Após a operação, uma enfermeira lhe pediu que dissesse seu nome completo e ela simplesmente não sabia responder. “Palavras sem sentido saíram da minha boca e eu entrei em pânico. Eu sou uma atriz, precisava lembrar das minhas falas, e agora eu não conseguia lembrar meu própria nome”, relatou.

Um mês depois, já recuperada e trabalhando, um segundo aneurisma – dessa vez menor – foi encontrado no outro lado do cérebro. E uma nova cirurgia foi feita, em 2013, também bem sucedida. Ela contou que a recuperação desta, entretanto, foi bem mais conturbada que a anterior. “Parecia que eu tinha passado por uma guerra pior que qualquer uma que Daenerys tenha experimentado”.

Aproveitando o espaço de fala, a britânica anunciou a criação de uma organização de caridade para cuidar de outras pessoas que sofreram o mesmo tipo de problema de saúde. Seu nome é “SameYou” e o intuito é dar suporte a quem sofre desse mal.