Emergência Pop: Taylor Swift finalmente confirma show no Brasil

Os swifties estão em festa! Após 7 anos de espera, os fãs brasileiros finalmente vão poder assistir à estrela pop. Nesta terça-feira (17), Taylor Swift confirmou uma data no Brasil.

TAYLOR SWIFT OFICIALMENTE CONFIRMADA NO BRASIL! É OFICIAL GALERAAA ❤️ pic.twitter.com/t655rGRoNg — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) September 17, 2019

De acordo com o site oficial dela, o show acontece em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 18 de julho de 2020. Informações como preço e início das vendas devem ser divulgadas em breve. Está muito ansiosa? Você pode se cadastrar nesta newsletter para receber em primeira mão todas as infos.

TAYLOR CONFIRMADA NO BRASIL E EU TÔ EXATAMENTE ASSIM pic.twitter.com/BQMvuOp2qS — BCharts (@bchartsnet) September 17, 2019

A empresa responsável por trazer a estrela ao país é a Time For Fun e, desde ontem (16), já tinha deixado os loucos por música pop com as orelhas em pé por conta do seguinte anúncio:

Tay Tay acabou de divulgar o álbum “Lover”, primeiro lugar em vários locais do mundo, e o setlist do show deve contar principalmente com as novas músicas. Recentemente, ela esteve em Paris e fez um show todo intimista para comemorar o lançamento do CD.

Este será o primeiro show aberto da cantora no país, a única vez em que esteve no país, em 2012, gravou participações em programas de TV, como o “TV Xuxa”, da Globo, para promover o disco “Red”.

A vinda dela rendeu momentos antológicos como estes:

https://twitter.com/Iiarsoty/status/1172870631341338624?s=20

Esse show promete!