Disney libera pôster perfeito com cena clássica de “A Dama e o Vagabundo”

Depois das imagens lindas dos bichinhos que estarão no novo live-action de ‘A Dama e o Vagabundo‘, agora a Disney divulgou o primeiro pôster oficial do longa e, olha, estamos chorosos.

Uma das apostas da empresa do Mickey para rechear o Disney+, streaming que será lançado em novembro, o filme terá dublagem de grandes nomes como Janelle Monáe, Tessa Thompson e Justin Theroux.

O cartaz promocional apresenta pela primeira vez a cena mais clássica do filme, aquele em que os dois cãezinhos estão a sós em um jantar super romântico.

Confira o pôster:

–

‘A Dama e o Vagabundo’ estreia no Disney+ em 12 de novembro, junto com ‘High School Musical: The Musical: The Series‘ e ‘The Mandalorian‘.