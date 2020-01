Disney anuncia área de ‘Vingadores’ em seus parques em 2020; veja imagens

Os fãs de ‘Vingadores‘ têm um bom motivo para se animarem hoje, pois a Disney anunciou durante a D23 Expo que em 2020 teremos muitas atrações baseadas nos amados super-heróis da Marvel: e isso tudo se concentrará em uma área chamada “Avengers Campus“.

Localizado dentro do Disneyland Resort, na Califórnia, o Avengers Campus será uma representação fiel ao universo dos heróis da Marvel. As imagens divulgadas mostram que tanto os cenários quanto a ambientação vão ser, digamos, perfeitos. “Estamos construindo uma terra imersiva […] para permitir que nossos hóspedes se juntem aos Vingadores para salvar o mundo”, disse Bob Chapel, presidente da Disney Parks.

Nas imagens que foram divulgadas – que ainda são projetos e ilustrações de como será – aparece até uma réplica da Quinjet, e tudo indica que o Gavião Arqueiro estará entre os personagens que aparecem no parque – bem como o Homem-Aranha, Capitão América, Viúva Negra, Pantera Negra e as Dora Milaje, além dos personagens de Guardiões da Galáxia, que já são presença constante na Disney da Califórnia.

As principais atrações – em termos de “brinquedos” – serão Guardians of the Galaxy — Mission: BREAKOUT!, que já está em funcionamento desde 2017, e o WEB Headquarters, uma atração dedicada ao Homem-Aranha.

Depois da inauguração na Califórnia, no verão de 2020 (ou seja, entre junho e setembro), os parques de Orlando, Paris e Hong Kong também devem receber áreas dedicadas aos Vingadores.

Veja imagens ilustrativas do parque:

O “Avengers Campus” deve abrir as portas oficialmente entre junho e setembro de 2020.