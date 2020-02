OMG! Demi Lovato vai estar na nova comédia romântica musical da Netflix

Sim, é isso mesmo que você leu. Para a felicidade de quem amou “Camp Rock” na adolescência, Demi Lovato está de volta aos filmes e, desta vez, em uma produção original Netflix. A cantora interpretará Katiana, no longa “Eurovision”, uma comédia romântica musical, que terá como pano de fundo os bastidores do famoso concurso de música europeu.

De acordo com a plataforma de streaming, a personagem da popstar será “uma das melhores e mais angelicais cantoras de toda a Islândia”. Além dela, o elenco conta com Will Ferrell (“O Âncora”) e Rachel McAdams (“Diário de uma paixão” e “Questão de Tempo”) que serão os protagonistas Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, respectivamente.

O que se sabe até agora é que eles também serão artistas islandeses que vão tentar representar o país na competição. E, bem, por se tratar de uma comédia romântica, eles devem se apaixonar…

Em uma conta oficial de zoeiras da Netflix no Twitter, Will apareceu em vídeo para anunciar a nova produção da Netflix e também o dedicou a Demi Lovato, já que na última terça-feira (20) foi aniversário de 27 anos da cantora.

“Nós estamos vivendo um ótimo momento, acabamos de começar as gravações e queremos fazer um anúncio sobre um novo membro do elenco. E acabou que hoje é o aniversário dela e eu fiz esse incrível bolo para ela com essa mensagem. Parabéns!”, falou o ator ao jogar o doce na câmera. Em seguida, Demi aparece apagando as velinhas.

🎂 Happy Birthday #DemiLovato !!! 🎂 Famous baker and star of Netflix's Eurovision, Will Ferrell, made you a cake. pic.twitter.com/l7qPdCO5pX — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) August 21, 2019

Atualmente a produção está em fase de gravações no Reino Unido e Islândia e uma data de estreia ainda não foi anunciada.