De Volta Para o Futuro: os 35 anos do filme que fez história no cinema

Em 3 de julho de 1985 chegava aos cinemas americanos aquele que viria a ser o mais icônico filme sobre viagem no tempo. De maneira leve e bem humorada, De Volta Para o Futuro encantou o público com sua premissa inovadora para a época.

Na trama, o adolescente Marty McFly vai parar no ano de 1950, graças a uma experiência do cientista Doc Brown. No passado, o garoto conhece seus pais e precisa fazer com que eles se apaixonem – caso contrário, não vai nascer. Nessa missão, ele obviamente se mete em situações esquisitas. Uma das cenas mais lembradas é aquela em que a mãe de Marty tenta beija-lo, sem saber que ele é seu filho.

O filme alçou o jovem Michael J. Fox ao estrelato e solidificou a carreira do cineasta Robert Zemeckis – que foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original junto com Bob Gale. De Volta Para o Futuro transformou-se em trilogia, com os outros dois filmes lançados em 1989 e 1990. Curiosamente, a franquia conseguiu até mesmo o feito de alavancar a popularidade do DeLorean DMC-12, o carro adaptado por Doc para as viagens no tempo. Atualmente, a montadora DeLorean basicamente só é lembrada por causa dos filmes.

Outra particularidade da saga são as previsões tecnológicas. No segundo filme, Marty e Doc viajam para o futuro e se deparam com tecnologias surreais para a época, com destaque para uma reunião por videoconferência e um holograma de tubarão que “abocanha” Marty. O filme causou furor nos jovens do final dos anos 1980, que sonhavam com os tênis “inteligentes” e o skate voador do longa.

Hoje em dia, De Volta Para o Futuro ainda tem enorme influência na cultura pop. A série animada Rick and Morty, por exemplo, foi claramente inspirada na trilogia.