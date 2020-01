Veja o trailer de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, o episódio 9 da saga

O tão aguardado primeiro trailer do nono episódio de Star Wars já está entre nós! O teaser de dois minutos foi lançado nessa sexta-feira (12) durante a Star Wars Celebration, em Chicago. O título também foi revelado: “The Rise of Skywalker”, que significa algo como “a ascensão do(s) Skywalker”.

Além das cenas inéditas, que dão um gostinho do que vem por aí, um dos destaques do vídeo é a presença de Carrie Fisher, a nossa eterna Princesa Leia. A atriz faleceu em dezembro de 2016, antes das filmagens do nono episódio da saga. Para homenageá-la, a produção decidiu usar imagens inéditas que foram gravadas em “O Despertar da Força”.

Antes da divulgação do trailer, o diretor J.J. Abrams e o elenco do filme participaram de um painel na Star Wars Celebration. Nele, Abrams revelou que no episódio nove nós veremos os personagens realmente agindo em conjunto. Eita!

Confira aqui o trailer: