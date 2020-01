Como assistir ao Oscar 2019 ao vivo, pela TV ou online

A cerimônia de entrega do Oscar 2019 acontece no domingo (24), em Los Angeles, no Dolby Theatre. É a maior premiação da indústria cinematográfica, e homenageia os profissionais que mais se destacaram ao longo do ano. O mundo todo acompanha o Oscar, porque trata-se de uma das maiores reuniões de astros e estrelas do ano, desfilando looks maravilhosos no tapete vermelho e dando discursos marcantes.

TEMPO REAL: Os melhores looks das famosas no tapete vermelho

Após uma polêmica com o comediante Kevin Hart, o Oscar deste ano não terá apresentador – é a primeira vez em 30 anos em que isso acontece – em 1939, 1969, 1970, 1971 e 1989 a festa também não teve um mestre de cerimônias. No lugar de uma figura central, foram escaladas diversas celebridades para entregar os prêmios, além de apresentações musicais como de Lady Gaga e da banda Queen.

Veja também



Como assistir ao Oscar pela TV

A cerimônia de premiação começa às 22h (horário de Brasília), e será transmitida ao vivo pelo canal de TV a cabo TNT, com apresentação de Bruna Thedy e comentários de Michel Arouca . A partir das 20h30 a emissora transmite o tapete vermelho, com os apresentadores Hugo Gloss e Carol Ribeiro entrevistando os famosos.

Para quem gosta mesmo é do tapete vermelho, a melhor pedida é acompanhar pelo canal de TV a cabo E! Entertainment Television, que começa a transmissão às 19h. O time de apresentadores e comentaristas faz um “esquenta”, relembrando looks do ano passado, e também entrevista as celebridades conforme elas chegam no red carpet.

Veja também



A Globo, que detém os direitos de transmissão do Oscar entre os canais abertos, vai começar a transmissão apenas depois do BBB, a partir da meia-noite. Com apresentação da jornalista Maria Beltrão e comentários de Dira Paes e Artur Xexéo, o canal vai exibir a cerimônia já quase chegando ao fim – mas vai mostrar a entrega dos principais prêmios da noite.

Como assistir ao Oscar pela internet

Se você estiver longe da TV, mas tiver a assinatura da TV a cabo, pode usar seu login e senha para acessar o TNT Go, serviço de streaming do canal TNT. Infelizmente o streaming oficial do site do Oscar só funciona nos Estados Unidos, e só para quem assina o canal de TV ABC.

Na Globoplay a transmissão acontece como na TV, a partir da meia-noite. Basta fazer um cadastro rápido no site e escolher assistir a TV ao vivo. A apresentação será de Maria Beltrão, e os comentários de Dira Paes e Artur Xexéo, como na TV.