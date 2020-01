‘Cem Anos de Solidão’ será adaptado pela primeira vez e vira série

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (6) que vai adaptar para as telas o romance clássico de Gabriel García Márquez ‘Cem Anos de Solidão‘. Os direitos da obra foram adquiridos pela plataforma de streaming recentemente. É a primeira vez que o título é adaptado para o audiovisual desde o seu lançamento, em 1967, mas não é de agora o interesse em produzí-lo em série.

Em entrevista ao The New York Times, Rodrigo García, filho do colombiano ganhador do Prêmio Nobel e produtor executivo da novidade junto ao irmão Gonzalo, diz que várias ofertas foram feitas a eles, porém temiam que a produção não fosse totalmente fiel ou não pudesse ser traduzida da forma correta para as telinhas.

Ao observarem a ascensão das séries e filmes em streaming, os irmãos resolveram dar uma chance a essa história fenomenal de García Marquez. “Nos últimos três ou quatro anos, o nível de prestígio e sucesso de séries e minisséries cresceu muito. A Netflix foi uma das primeiras empresas a provar que as pessoas estão mais dispostas em assistir a séries que sejam produzidas em línguas estrangeiras e tenham legendas. Tudo que parecia ser um problema não é mais um problema”, explicou Rodrigo.

Gabriel García Márquez no 28º Festival de Cinema Latino-Americano em Havana, Cuba, em dezembro de 2005. Gabriel García Márquez no 28º Festival de Cinema Latino-Americano em Havana, Cuba, em dezembro de 2005.

O vice-presidente de produções originais em língua espanhola na Netflix, Francisco Ramos, diz que a empresa havia tentado obter os direitos anteriormente, mas sem sucesso, e que com a onda de estreias aclamadas pelo público e pela crítica – como ‘ROMA‘, que ganhou três Oscars e a série ‘Narcos‘ – eles conseguiram provar que é possível “fazer conteúdo em língua espanhola para o mundo”.

‘Cem Anos de Solidão‘ conta a história e os desdobramentos, em um século, da família Buendía, tendo como ponto de referência a figura de destaque de José Arcadio Buendía, fundador da cidade fictícia de Macondo. O livro já foi traduzido em mais de 40 idiomas e vendeu cerca de 50 milhões de cópias no mundo.

Ainda não há uma data de estreia da produção Netflix prevista, mas a gente torce que seja logo!