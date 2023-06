Cinemateca Brasileira anuncia projeto itinerante pelo Brasil

Após quase dois anos fechada, a Cinemateca Brasileira comemora seu primeiro ano de funcionamento e anuncia diversos projetos de preservação do material histórico do cinema brasileiro. O Projeto Viva Cinemateca tem o objetivo de divulgar em escala nacional os novos caminhos da instituição, que priorizam a preservação da arte no cinema brasileiro e o incentivo à visitação ao local.

Segundo a instituição, desde sua reabertura, em maio de 2022, ela recebeu cerca de 60 mil pessoas, que participaram de eventos culturais, sociais e das mais de 250 sessões de filmes programadas neste mesmo ano. Dentre outros projetos à vista, a de maior importância é a frente de preservação de seu acervo histórico, que visa a recuperação e a digitalização de materiais cinematográficos como o Nitrato, utilizado em produções em meados do século 20. Além desse, há outras iniciativas de conservação, duplicação e divulgação de Cinejornais do Canal 100, um dos maiores acervos audiovisuais do futebol brasileiro.

E para comemorar todo esse novo momento do espaço, eles também divulgaram a mostra “A Cinemateca é Brasileira”, projeto itinerante com mais de 17 filmes que reforçam a importância do consumo de produções brasileiras. Ela irá percorrer cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Salvador, João Pessoa, Recife e entre outras, durante os meses de agosto e dezembro de 2023. Para mais informações, acesse o site cinemateca.org.br.