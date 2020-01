Bolão do Oscar 2019: veja em quem apostar e quais os nossos palpites

Neste domingo (24) acontece a 91ª edição do Oscar, a maior premiação de cinema do mundo. Organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o evento reúne várias estrelas da sétima arte e possui um grande número de fãs que acompanham essa noite memorável.

Com 10 indicações, ‘ROMA‘ e ‘A Favorita‘ lideram a disputa à estatueta. ‘Vice‘ é a produção que aparece em segundo lugar com oito indicações. Filmes como ‘Bohemian Rhapsody‘, ‘Pantera Negra‘, ‘O Retorno de Mary Poppins‘ e ‘Infiltrado na Klan‘ também conquistaram seu espaço.

O MdeMulher trouxe aquela famosa lista do bolão do Oscar pra você tirar a dúvida – se ainda indeciso – e apostar no indicado certo! Não achamos necessariamente que o nosso favorito irá ganhar, então também opinamos os nossos queridinhos de cada categoria que, caso ganhem, serão muito merecidos!

Confira o nosso bolão:

Melhor Filme

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book: O Guia

ROMA

Nasce Uma Estrela

Vice

–

Nosso favorito: ROMA

Nossa aposta: ROMA

Pelo conjunto da obra, pelos atores, cenas, emoção, roteiro, simbologia, parte técnica. ‘ROMA’ se mostra uma obra completa e tem todos os elementos que a Academia ama premiar. Pode vir buscar sua estatueta!

Melhor Atriz

Yalitza Aparicio, por “ROMA”

Glenn Close, por “A Esposa”

Olivia Colman, por “A Favorita”

Lady Gaga, por “Nasce Uma Estrela”

Melissa McCarthy, por “Poderia Me Perdoar?”

Glenn Close interpreta Joan Castleman em “A Esposa”. Glenn Close interpreta Joan Castleman em “A Esposa”.

Nosso favorito: Yalitza Aparicio

Nossa aposta: Glenn Close

Glenn foi muito bem vista pelas críticas e tem todos os olhares voltados para si. Este é o grande momento de dar o prêmio para essa rainha.

Melhor Ator

Christian Bale, por “Vice”

Bradley Cooper, por “Nasce Uma Estrela”

Willem Dafoe, por “At Eternity’s Gate”

Rami Malek, por “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen, por “Green Book: O Guia”

Rami Malek como Freddie Mercury em ‘Bohemian Rhapsody’. Rami Malek como Freddie Mercury em ‘Bohemian Rhapsody’.

Nosso favorito: Rami Malek

Nossa aposta: Christian Bale

Rami Malek incorporou Freddie Mercury como ninguém, mas fica complicado quando Christian Bale se apresenta em um papel tão enigmático como o dele. Esta categoria promete!

Melhor Diretor

Spike Lee, por “Infiltrado na Klan”

Pawel Pawlikowski, por “Guerra Fria”

Yorgos Lanthimos, por “A Favorita”

Alfonso Cuarón, por “ROMA”

Adam McKay, por “Vice”

Os atores Adam Driver e Jasper Pääkkönen e Spike Lee, diretor de ‘Infiltrado na Klan’. Os atores Adam Driver e Jasper Pääkkönen e Spike Lee, diretor de ‘Infiltrado na Klan’.

Nosso favorito: Alfonso Cuarón

Nossa aposta: Alfonso Cuarón

Alfonso provou que é absurdamente talentoso e dessa vez mais um Oscar pode vir pra sua estante.

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Adams, por “Vice”

Marina De Tavira, por “ROMA”

Regina King, por “Se a Rua Beale Falasse”

Emma Stone, por “A Favorita”

Rachel Weisz, por “A Favorita”

Regina King como Sharon Rivers em “Se a Rua Beale Falasse”. Regina King como Sharon Rivers em “Se a Rua Beale Falasse”.

Nosso favorito: Rachel Weisz

Nossa aposta: Regina King

Regina varreu as últimas premiações nesta categoria e isto é um sinal de alerta. Por outro lado, devemos enaltecer a graciosidade de Rachel em cena!

Melhor Ator Coadjuvante

Mahershala Ali, por “Green Book: O Guia”

Adam Driver, por “Infiltrado na Klan”

Sam Elliott, por “Nasce Uma Estrela”

Richard E. Grant, por “Poderia Me Perdoar?”

Sam Rockwell, por “Vice”

Mahershala Ali concorre ao Oscar pela segunda vez na mesma categoria com o seu papel de Don Shirley, em “Green Book: O Guia”. Mahershala Ali concorre ao Oscar pela segunda vez na mesma categoria com o seu papel de Don Shirley, em “Green Book: O Guia”.

Nosso favorito: Mahershala Ali

Nossa aposta: Mahershala Ali

O ator é brilhante e dificilmente perderá a chance de levar mais um Oscar de Ator Coadjuvante para casa.

Melhor Roteiro Original

A Favorita

First Reformed

ROMA

Vice

Green Book: O Guia

Christian Bale e Amy Adams em ‘Vice’. Christian Bale e Amy Adams em ‘Vice’.

Nosso favorito: A Favorita

Nossa aposta: A Favorita

O modo como o diretor Yorgos conduz a trama faz com que ‘A Favorita’ seja especial. ‘Vice’ também é um grande concorrente.

Melhor Roteiro Adaptado

The Ballad of Buster Scruggs

Infiltrado na Klan

Poderia Me Perdoar?

Se a Rua Beale Falasse

Nasce Uma Estrela

Stephan Jaymes e KiKi Layne em “Se a Rua Beale Falasse”. Stephan Jaymes e KiKi Layne em “Se a Rua Beale Falasse”.

Nosso favorito: Se a Rua Beale Falasse

Nossa aposta: Se a Rua Beale Falasse

Berry Jenkins foi reconhecido por ‘Moonlight’ e tem grandes chances de levar o prêmio de roteiro adaptado por essa trama que é envolvente.

Melhor Filme Estrangeiro

Cafarnaum (Líbano)

Guerra Fria (Polônia)

Never Look Away (Alemanha)

ROMA (México)

Assunto de Família (Japão)

Capernaum, do Líbano Capernaum, do Líbano

Nosso favorito: ROMA

Nossa aposta: ROMA

Não precisa dizer mais nada, né?

Melhor Fotografia

Guerra Fria

A Favorita

Never Look Away

ROMA

Nasce Uma Estrela

Bradley Cooper e Lady Gaga em ‘Nasce uma Estrela’. Bradley Cooper e Lady Gaga em ‘Nasce uma Estrela’.

Nosso favorito: ROMA

Nossa aposta: ROMA

A fotografia de ‘ROMA’ dá vida e emoção aos acontecimentos do longa. É linda demais.

Melhores Efeitos Visuais

Vingadores: Guerra Infinita

Christopher Robin

O Primeiro Homem

Jogador Nº 1

Han Solo: Uma História Star Wars

O live-action “Christopher Robin” traz o ursinho Pooh e sua patrulha. O live-action “Christopher Robin” traz o ursinho Pooh e sua patrulha.

Nosso favorito: Vingadores: Guerra Infinita

Nossa aposta: O Primeiro Homem

Por mais que queiramos dar todos os Oscars da parte visual para os heróis, ainda sim é muito provável que prefiram dar o prêmio para o realismo de ‘O Primeiro Homem’.

Melhor Design de Produção

Pantera Negra

A Favorita

O Retorno de Mary Poppins

O Primeiro Homem

ROMA

‘A Favorita’ traz os ares da Inglaterra do século XVIII. ‘A Favorita’ traz os ares da Inglaterra do século XVIII.

Nosso favorito: Pantera Negra

Nossa aposta: A Favorita

‘Pantera Negra’ tem uma direção de arte fenomenal, mas talvez a Academia prefira ceder à realeza de ‘A Favorita’.

Melhor Edição

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Infiltrado na Klan

Green Book: O Guia

Vice

‘Bohemian Rhapsody’ conta a trajetória da banda icônica Queen. ‘Bohemian Rhapsody’ conta a trajetória da banda icônica Queen.

Nosso favorito: Vice

Nossa aposta: Vice

‘Vice’ não só tem uma edição boa, como faz sátira com ele mesmo. É um filme que brinca com os recursos e se atreve a inovar.

Melhor Figurino

The Ballad of Buster Scruggs

Pantera Negra

A Favorita

O Retorno de Mary Poppins

Duas Rainhas

Figurino de “A Favorita” Figurino de “A Favorita”

Nosso favorito: A Favorita

Nossa aposta: A Favorita

Todos os indicados daqui estão de parabéns, mas ‘A Favorita’ realmente está um passo à frente de seus concorrentes.

Melhor Cabelo e Maquiagem

Border

Duas Rainhas

Vice

Saoirse Ronan em “Duas Rainhas” Saoirse Ronan em “Duas Rainhas”

Nosso favorito: Duas Rainhas

Nossa aposta: Vice

Essa categoria já foi feita e pensada para ‘Vice’ ganhar. Por que você acha que ‘A Favorita’ não está entre os indicados…?

Melhor Curta-Metragem

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Jamie Bell em “Skin” Jamie Bell em “Skin”

Nosso favorito: Skin

Nossa aposta: Skin

Apostamos em ‘Skin’ para levar o prêmio do curta.

Melhor Curta-Metragem de Animação

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

Weekends

One Small Step

O curta-metragem de animação “Bao” fala de segunda chance na maternidade. O curta-metragem de animação “Bao” fala de segunda chance na maternidade.

Nosso favorito: Bao

Nossa aposta: Bao

‘Bao’ é daqueles curtas de encher os olhos de lágrimas. Perfeito!

Melhor Animação

Os Incríveis 2

Ilhas de Cachorros

Mirai

WiFi Ralph: Quebrando a Internet

Homem-Aranha no Aranhaverso

A animação “Homem-Aranha no Aranhaverso”, sucesso de críticas. A animação “Homem-Aranha no Aranhaverso”, sucesso de críticas.

Nosso favorito: Homem-Aranha no Aranhaverso

Nossa aposta: Homem-Aranha no Aranhaverso

A animação do Homem-Aranha merece e deve ganhar esta categoria porque é um filme diferente de todos os outros. É inovador e extremamente criativo.

Melhor Canção Original

All the Stars, de “Pantera Negra”

I’ll Fight, de “RBG”

The Place Where Lost Things Go, de “O Retorno de Mary Poppins”

Shallow, de “Nasce Uma Estrela”

When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, de “The Ballad of Buster Scruggs”

‘Pantera Negra’ concorre com “All the Stars”, música performada pelo rapper Kendrick Lamar e a cantora SZA. ‘Pantera Negra’ concorre com “All the Stars”, música performada pelo rapper Kendrick Lamar e a cantora SZA.

Nosso favorito: Shallow

Nossa aposta: Shallow

Não dá, minhas queridas! “Shallow” foi um dos grandes hits de 2018 e já pode se preparar pra vir buscar o Oscar também.

Melhor Trilha Sonora

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Se a Rua Beale Falasse

Ilha de Cachorros

O Retorno de Mary Poppins

‘O Retorno de Mary Poppins’ traz a magia do clássico de 1964. ‘O Retorno de Mary Poppins’ traz a magia do clássico de 1964.

Nosso favorito: O Retorno de Mary Poppins

Nossa aposta: Infiltrado na Klan

Em ‘Infiltrado na Klan’, a trilha soube engatar e acrescentar potência à experiência do filme. Mesmo assim, no coração é de Mary Poppins.

Melhor Mixagem de Som

Bohemian Rhapsody

Pantera Negra

ROMA

O Primeiro Homem

Nasce uma Estrela

Ryan Gosling como Neil Armstrong em “O Primeiro Homem”. Ryan Gosling como Neil Armstrong em “O Primeiro Homem”.

Nosso favorito: Pantera Negra

Nossa aposta: O Primeiro Homem

O Oscar deve premiar ‘O Primeiro Homem’ pelos recursos utilizados de maneira grandiosa no filme, apesar de haver outros concorrentes mais completos.

Melhor Edição de Som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

Um Lugar Silencioso

O Primeiro Homem

ROMA

Emily Blunt em “Um Lugar Silencioso”. Emily Blunt em “Um Lugar Silencioso”.

Nosso favorito: Um Lugar Silencioso

Nossa aposta: O Primeiro Homem

Mais uma categoria que a Academia provavelmente vai optar pelo mais conveniente e entregar para ‘O Primeiro Homem’.

Melhor Documentário

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Ruth Bader Ginsburg em “RBG” Ruth Bader Ginsburg em “RBG”

Nosso favorito: RBG

Nossa aposta: RBG

Por apresentar a história dessa grande mulher que é Ruth Bader, ‘RBG’ pode faturar essa. O documentário conta sua trajetória até hoje ao seu cargo de Associada da Suprema Corte dos Estados Unidos.

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

O documentário em curta-metragem “Black Sheep” aborda o racismo. O documentário em curta-metragem “Black Sheep” aborda o racismo.

Nosso favorito: Black Sheep

Nossa aposta: Black Sheep

Devido à temática e à escolha da abordagem, acreditamos que este curta vai ganhar sua estatueta.