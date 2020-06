Nickelodeon revela que Bob Esponja é um personagem LGBT

Parece que o personagem Bob Esponja pertence de fato à comunidade LGBT. Isso porque ele apareceu em uma publicação “colorida” da Nickelodeon, emissora oficial do desenho animado.

Para comemorar o Mês do Orgulho LGBT, o canal postou fotos coloridas de alguns personagens com a frase “celebrando o orgulho com a comunidade LGBTQ+ e seus aliados neste mês e em todos os meses”.

No post estavam os personagens Schwoz Schwartz, da série “Henry Danger”; Korra, da animação “Avatar: A Lenda de Korra”; e também o Bob Esponja.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020