“Besouro Azul”: Filme de herói com Bruna Marquezine ganha trailer

Bruna Marquezine fez sua estreia no mundo dos super-heróis: a atriz brasileira é um dos destaques de Besouro Azul, próximo lançamento da Warner Bros. baseado nos quadrinhos da DC Comics. O filme teve o primeiro trailer divulgado hoje (3).

O longa é um típico coming of age de um adolescente descobrindo seus poderes e aprendendo a lidar com isso. O protagonista de Besouro Azul é Jaime Reyes, interpretado pelo ator Xolo Maridueña, um jovem que ganha superpoderes quando um escaravelho alienígena o escolhe para ser seu hospedeiro. A brasileira Bruna Marquezine é Jenny, interesse amoroso do protagonista.

Confira abaixo o trailer de Besouro Azul:

Besouro Azul tem direção de Angel Manuel Soto (o mesmo diretor de Twelve, drama que conquistou o público no Festival Sundance de Cinema em 2020) e chega aos cinemas em 18 de agosto de 2023.