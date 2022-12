Atriz Kirstie Alley, de ‘Olha quem está falando’ morre aos 71 anos

Morreu nesta segunda-feira (5), aos 71 anos, a atriz Kirstie Alley, famosa pelo filme Olha quem está falando. A atriz lutava contra um câncer de cólon agressivo, descoberto recentemente.

A morte foi comunicada pelos seus filhos, Lilie Price e William True, nas redes sociais. Assim que ficou ciente, o ator John Travolta, que atuou com Kirstie em Olha quem está falando, usou o Instagram para se declarar: “Kirstie foi um dos relacionamentos mais especiais que já tive. Eu te amo, Kirstie. Sei que nos veremos novamente.”

Apesar de não terem vivido um romance nos bastidores, ela revelou ao programa de Barbara Walters que isso chegou perto de acontecer. O que a impediu foi o relacionamento com Parker Stevenson. “Acredite, isso levou tudo o que eu tinha, dentro, fora, não importa, para não fugir e casar com John. E ficar com John para o resto da minha vida”, declarou na ocasião.

Carreira

Natural de Wichita, nos EUA, Kirstie estreou como atriz no filme Jornada nas Estrelas II – A Ira de Khan. Mas foi com a comédia Summer School, cinco anos depois, que ela começou a se destacar.

O auge de sua carreira foi em 1989, quando fez par romântico com John Travolta em Olha quem está falando. O filme fez tanto sucesso que eles voltaram a atuar juntos em Olha quem está falando também e Olha quem está falando agora.

A atriz também venceu um Emmy e um Globo de Ouro pela série Cheers, e um segundo Emmy pelo filme David’s Mother.