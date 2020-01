Atenção, angels! Saiu o 1º trailer de ‘As Panteras’ e ele é eletrizante

Chegou o dia! Saiu nesta quinta-feira (27) o primeiríssimo trailer de ‘As Panteras‘, filme com Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott. Além do vídeo, tivemos acesso pela primeira vez à mais nova canção de Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey, que fará parte da trilha sonora do filme.

O longa – muito esperado pelos fãs – não é bem um remake como grande parte pensa, e sim uma “continuação” da série original homônima dos anos 1970. O título também é famoso pelo outro filme de Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Pelas imagens do trailer, já dá pra ter uma noção de que o filme será cheio de ação e muita luta. Além das protagonistas, Elizabeth Banks (que atua e dirige o longa) e Noah Centineo também estão envolvidos na produção.

Confira o trailer:

‘As Panteras’ estreia nos cinemas no dia 14 de novembro deste ano.