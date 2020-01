Primeiras fotos de ‘As Panteras’ são divulgadas e fãs parecem não gostar

Depois de se reunirem em um clique inédito nos bastidores de “As Panteras”, Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska, junto com a diretora Elizabeth Banks, apareceram bafônicas nas primeiras fotos oficiais divulgadas pela EW, na última quinta-feira (11).

Enquanto que no primeiro clique divulgado pelo veículo as atrizes estavam mais estilosas do que nunca, posando para as câmeras, nas fotos seguintes os fãs puderam dar uma conferida em alguns flashes do filme.

Diferente do que muitos estão pensando, a nova produção não será um remake da história, mas uma “continuação” que juntará a série original de 1970 com os filmes de 2000.

Surpreendeu-se com isso? Saiba que as novidades não param por aí. Um dos atores que integrará o elenco será ninguém mais, ninguém menos que Noah Centineo, o galã de “Para Todos os Garotos que Já Amei” e “O Date Perfeito”. Porém, seu personagem Langston não teve muito relevado pela diretora, apenas sabe-se que ele será amigo de Naomi.

Ainda ao EW, Elizabeth explicou que a aventura da trama não será nada parecida com o que está acontecendo ultimamente com super-heróis – alô, “Capitã Marvel” e “Vingadores: Ultimato”. A história das panteras será mais ~realista~ e focada no fato de que o chefe das garotas, Charles, se tornou bilionário e comanda uma grande empresa de espionagem para qual elas trabalham.

Dá uma olhada nos outros cliques:

No Twitter, as imagens exclusivas não foram recebidas tão bem. Os internautas estão relutantes com a ideia de uma nova produção, principalmente por Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz não estrelarem o longa que estreia no dia 15 de novembro.

Não existe as panteras sem Cameron Diaz, Drew Barrymore e LUCY FUCKING LIU — a nova loira da fafich (@luanaelizabef) April 12, 2019

esse remake "as panteras" sei não, hein… — christine baranski (@sweetjlange) April 12, 2019

https://twitter.com/bbkhne/status/1116696725966684161

https://twitter.com/lorrana_leite/status/1116669462227443712

https://twitter.com/xisenad/status/1116535292020895744