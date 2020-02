‘As Panteras’ ganha novo trailer PERFEITO e cheio de ação. Vem ver!

Um dos lançamentos mais esperados do ano, ‘As Panteras‘ ganhou um trailer perfeito nesta sexta-feira (11). As minas – Kristen Stewart, Ella Balisnka e Naomi Scott – aparecem quebrando tudo (literalmente) e estão maravilhosas.

Pra você ter uma ideia, só a primeira cena do trailer é uma grande explosão. O vídeo também mostra mais ou menos como o filme será direcionado: Elena Houghlin (personagem de Naomi) é novata no núcleo de espiãs comandado por Bosley #3 (vivida por Elizabeth Banks, que também é a diretora do longa) e tentará se encaixar entre as suas companheiras de equipe.

Uma coisa é certa: podemos esperar muita ação e luta dessas mulheres – e mal podemos esperar!. ‘As Panteras’ estreia no dia 14 de novembro deste ano.

Assista ao novo trailer: