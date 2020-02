Artista cria lindas louças inspiradas em frutas exóticas brasileiras

Mata adentro

Macaúba, buriti, babaçu são palmeiras. Araticum vem do cerrado e o araçá rende um refrescante sorvete. É provável que você nunca tenha ouvido falar nesses frutos da nossa rica flora nacional. A artista pernambucana Bárbara Penaforte foi pesquisá-los para criar a coleção de louças Frutas Brasileiras. “Eu me deparei com cores, texturas e formas encantadoras”, conta ela. Suas peças estarão expostas na 37ª edição da Paralela Design, principal vitrine do design autoral do país, que acontece neste mês na Oca, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.