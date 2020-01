Aos 62 anos, Linda Hamilton volta a ser Sarah Connor e ela está INCRÍVEL

Que mulher, senhoras e senhores. Que mulher!

Linda Hamilton, a Sarah Connor original de “O Exterminador do Futuro”, está de volta à franquia – e ela promete chutar muitas bundas nesse retorno. O primeiro trailer de “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio” foi lançado nessa quinta-feira (23) e ele é ótimo.

Sim, a gente sabe que “Gênesis” foi um grande flop e que a saga de “O Exterminador do Futuro” já se delongou demais, mas é maravilhoso ver Linda de volta ao papel que a consagrou em 1984 – numa época em que havia bem poucas personagens femininas fodonas nos filmes de ação.

E mais: a atriz prova que, aos 62 anos, ainda está com pique para mostrar como é que se salva o dia – com direito a bazuca e tudo. Maravilhosa é pouco!

Aliás, a saga parece estar mais girlpower do nunca, pelo que se pode ver no vídeo acima. Além de Sarah, a androide Grace também chama a atenção. E se você acha que conhece essa garota de algum lugar, provavelmente é por causa de “Black Mirror”. A atriz Mackenzie Davis é uma das protagonistas do ótimo episódio “San Junipero”, da terceira temporada.

Sarah, Grace e uma terceira personagem, chamada Dani Ramos (interpretada por Natalia Reyes), roubam a cena no trailer e têm tudo para dominar o filme também – por mais que o Exterminador de Arnold Schwarzenegger dê nome ao longa.

Além de Linda Hamilton, outro retorno também está sendo muito comemorado: o de James Cameron como corroteirista da saga que ele criou em parceria com Gale Anne Hurd. E quem assina a direção desse novo longa é Tim Miller, o mesmo diretor de “Deadpool”.

Será que a franquia vai voltar a nos surpreender como nos áureos tempos? Só saberemos a partir do dia 31 de outubro, mas já pode-se dizer que há esperanças.

E agora, fique com esse pôster babadeiro: