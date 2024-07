Anime Friends 2024: tudo sobre o evento que começa hoje (18) em SP

A edição do Anime Friends de 2024 acontece entre 18 e 21 de julho no Distrito Anhembi, em São Paulo. Conhecido como um dos maiores eventos de cultura pop oriental, sua programação conta com uma variedade de profissionais e artistas, que vão de dubladores até cosplayers. Trouxemos as principais informações sobre o evento para você saber tudo o que vai acontecer!

Dubladores de personagens inesquecíveis interagem com público no Anime Friends

No dia 19 de julho, por exemplo, o Anime Friends conta com a participação de Yuki Kaji, a voz de Eren (Attack on Titan), Meliodas (The Seven Deadly Sins: Nanatsu no Taizai) e Shoto Todoroki (My Hero Academia).

Também será possível escutar algumas vozes de Naruto: Úrsula Bezerra (Naruto), Robson Kumode (Sasuke) e Tati Keplmair (Sakura). O evento ainda reúne todos os dubladores do bando do Chapéu de Palha de One Piece. Eles estarão presentes em diversos painéis espalhados pelo ambiente.

Os dubladores Glauco Marques (Zoro), Carol Valença (Luffy) e Adrian Tatini (Usopp) ganharão um painel separado no dia 21 de julho. Agatha Paulita (Chopper), Samira Fernandes (Nico Robin), Duda Ribeiro (Franky), Mauro Ramos (Jimbe), Tati Keplmair (Nami), Wendel Bezerra (Sanji) e Guilherme Briggs (Brook) também terão painéis próprios.

Outros dubladores são o time de Solo Leveling: Charles Emmanuel (Sung Jinwoo), Luisa Horta (Cha Hae-In) e Rodrigo Andreatto (Taeshik Kang).

Time de cosplayers e atores de destaque está incluso no Anime Friends

Para os fãs de cosplay, o artista internacional Taryn estará no evento todos os dias interagindo com o público. Além dele, é possível encontrar astros de séries como Jiraya, Solbrain, e Comando Estelar Flashman.

Do primeiro, Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto estão confirmados.

De Solbrain, é possível encontrar com Koichi Nakayama e Masaru Yamashita.

E, por fim, Joe Ishiwata, Mayumi Yoshida e Kihachiro Uemura são nomes confirmados de Comando Estelar Flashman.

Anime Friend traz festival de música asiática

Esta será a primeira vez que o Brasil recebe um festival com artistas do selo da Bandai Namco. A novidade conta com aparições de nano.RIPE, da abertura de Bakuman, Sayaka Sasaki, do encerramento de Nichijou, Shuhei Kita, do tema de Persona 3 Portable, MindaRyn, presente em That Time I Got Reincarnated as a Slime e ZAQ, das aberturas de Classroom of the Elite.

Enquanto o show da banda ALI, responsável pela primeira abertura de BEASTARS e primeiro encerramento de Jujutsu Kaisen, acontece na sexta-feira (19) e no domingo (21), o duo ClariS, das trilhas de Madoka Magica e Lycoris Recoil, se apresenta no sábado (20).

No domingo (21), também será possível ver artistas nacionais e internacionais para o Super Friends Spirits. Além dos brasileiros Ricardo Cruz, Larissa Tassi, Rodrigo Rossi, e Luigi Carneiro, estão confirmados Takayoshi Tanimoto, Hideaki Takatori e Shinichi Ishihara.

Mais informações sobre Anime Friends

Data: 18 a 21 de julho de 2024

Horários: quinta (18) das 10h às 21h; sexta (19) e sábado (20) das 10h às 22h; domingo (21) das 10 às 21h

Onde: Distrito Anhembi – Rua Olavo Fontoura, 1209 – Santana – São Paulo

Valores: a partir de R$ 160,00

Haverá um transporte gratuito da estação de metrô Portuguesa-Tietê até o Distrito Anhembi, na Rua Voluntários da Pátria, nº560. Ingressos disponíveis no site Ticket360.

