Aline Calixto celebra Beth Carvalho em DVD histórico

Ao pensar em gravar um show para se tornar o DVD de comemoração de seus dez anos de carreira, e convidar para participar dele mestres do samba como Monarco e a Velha Guarda da Portela, entre outros, a sambista Aline Calixto jamais imaginou que aquela noite seria o último registro audiovisual de Beth Carvalho, sua madrinha no samba.

O dueto delas é emocionante. Cantam juntas Nos combates desta vida, música de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, lançada em 1985, gravada magistralmente também vinte anos depois por Maria Bethânia. As imagens mostram Aline ajoelhada junto a Beth Carvalho em sua cadeira de rodas. A sambista sofria de problema na coluna causado por uma fissura no fêmur, provocada por uma artrose. Era o dia 6 de julho de 2018. Nove meses depois, a cantora faleceu, aos 72 anos, no Rio, vítima de infecção generalizada.

A relação entre as duas cantoras sempre foi de muito carinho. “Quando eu conheci a Beth, foi pouco depois do lançamento do meu primeiro disco (2009). Ela estava assistindo a um show, no Rio, no qual eu também estava. Quando terminou, fui lá me apresentar, eu era, claro, muito fã, e ela já me convidou pra sentar à mesa. Ficamos conversando e falamos de tudo, inclusive, óbvio, de samba. Desde aquele dia os nossos laços se estreitaram. A Beth se tornou uma grande amiga, conselheira não só musical como pessoal, e esteve presente em momentos muito importantes da minha vida”, relembra Aline, que acompanhou a saga de Beth com os problemas de saúde.”O que posso dizer é que ela foi uma das mulheres mais lutadoras que eu já conheci na vida. Ela não esmorecia, seguia em frente feito um raio e…pá… acertava seu alvo. Por tudo que ela passou, ela nunca perdeu o rumo, sabe?”.

Aline também conta como foi a participação de Beth no show. “Essa parceria musical já era pra ter acontecido, mas por questões de agenda, e de saúde, ela não pôde gravar o meu terceiro disco (chamado Meu Ziriguidum, que contou com participações de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Emicida). Então, quando veio o pedido pro DVD, ela prontamente aceitou.”

Emocionada, Aline relata a felicidade de cantar com Beth. “Quem assistiu na hora, e quem assistir depois no DVD, vai ver a felicidade dela de estar num palco, que, eu acredito, era o lugar que ela mais amava estar, fosse em pé, fosse na cadeira de rodas, ou no divã”, ri e completa, “ou no seu Bethmóvel, na verdade ela não tinha cadeira de rodas, ela andava com o Bethmóvel em seus shows. Ela estava radiante, feliz, linda, em todos os aspectos. Me senti muito realizada, muito feliz dela poder estar ali comigo naquele momento dividindo o nosso ofício, cantando juntas uma canção composta por uma outra mulher. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Porque estava ali não só uma artista que eu admirava profundamente, mas uma grande amiga que fiz nessa vida. Uma pessoa que me ensinou e até hoje me ensina muito.”