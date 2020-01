A série ‘The L Word’ vai voltar com mais uma temporada e o elenco original

‘The L Word‘ vai voltar à TV com oito novos episódios pela emissora Showtime, 15 anos depois da estreia! O canal está produzindo uma nova temporada, que vai contar com o elenco original da série.

A trama de temática LGBT acompanha a rotina e os dramas de um grupo de amigas lésbicas e bissexuais que vivem na cidade de Los Angeles. A produção americana teve seis temporadas, exibidas de 2004 até 2009.

Além de atuarem, as atrizes também serão produtoras executivas da nova temporada. Em breve, veremos novamente Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey como Bette, Shane e Alice, respectivamente.

Laurel Holloman, Jennifer Beals, Leisha Hailey, Katherine Moennig em ‘The L Word’. Laurel Holloman, Jennifer Beals, Leisha Hailey, Katherine Moennig em ‘The L Word’.

Ilene Chaiken, criadora da série, está de volta como produtora executiva, mas agora Marja-Lewis Ryan é quem assume o cargo de showrunner da trama.

A sétima temporada de ‘The L Word‘ deve chegar em algum momento no segundo semestre deste ano.