A nova versão criança dos três irmãos de ‘This is Us’ é a coisa mais fofa!

Quem assiste a “This is Us” sabe que a série é cheia de flashbacks e flash-forwards, levando o espectador a entender as coisas que aconteceram no passado de cada personagem e os efeitos que elas têm no presente e no futuro de cada um. Para fazer isso, uma das coisas mais impressionantes da produção é a seleção de atores que interpreta cada personagem em diferentes idades.

Os irmãos trigêmeos Randall (Sterling K. Brown), Kevin (Justin Hartley) e Kate (Chrissy Metz), por exemplo, já apareceram na série como bebês, como crianças de 10 anos, e como adolescentes (além de, é claro, os adultos que são).

via GIPHY

Agora o criador da série, Dan Fogelman, dá pistas de que na 4ª temporada veremos o trio em uma fase inédita: como crianças pequenininhas, de cerca de cinco anos. E aí… OLHA SÓ QUE FOFURA!

“Eu estou morto”, disse Dan na legenda. E a gente também! Olha que iguaizinhos! Essas crianças poderiam PERFEITAMENTE serem os filhos reais de Justin Hartley, Sterling K. Brown e Chrissy Metz!

A próxima temporada de “This is Us” está cercada de mistérios, e embora o criador da série em pessoa tenha postado essa foto, ele não nega nem confirma que essas crianças sejam atores. Mas dado que o Twitter da série comentou “the littlest three” (os menores três), brincando com o apelido “the big three” (os grandes três) do trio, a gente pode especular (e esperar ver essas fofuras no ar).

via GIPHY

A quarta temporada de “This is Us” estreia nos Estados Unidos em 24 de setembro. Mal podemos esperar!