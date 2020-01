5 motivos que fazem Toy Story 4 ser ainda mais emocionante que Toy Story 3

Todo mundo está ansioso para ‘Toy Story 4‘ e com muita razão! O filme assinala uma nova etapa da franquia que possui outros três filmes muito conhecidos entre o público da Disney. O MdeMulher já assistiu ao longa e achamos incrível – e ao mesmo tempo bem triste.

E aqui vamos falar justamente sobre isso: como ‘Toy Story 4’ se supera e consegue ser ainda mais emocionante que ‘Toy Story 3‘, o antecessor que fez as pessoas chorarem litros e mais litros.

A primeira pergunta a ser respondida, antes de tudo, é: “O quarto filme realmente fez jus à saga?” Sim. Todos os fãs estão com a mesma dúvida, uma vez que o final do terceiro filme é, por si só, bem conclusivo. Mas o diretor Josh Cooley soube muito bem como moldar a trama desta sequência sem que o legado de Toy Story fosse manchado.

Esta nova história apresentada em ‘Toy Story 4’ tem diversas qualidades e proporciona ao público momentos extremamente emocionantes, devido ao espaço e ao contexto em que aqueles brinquedos estão inseridos. Então, bora conversar um pouco sobre eles?

Ah, lembrando que alguns tópicos têm spoilers. Mas não se preocupe. Se você não quer sabê-los, é só desviar. Vamos sinalizar com este ícone: e você então poderá seguir sua leitura normalmente.

1- A premissa é envolvente

‘Toy Story 4’ trata de novos encontros, reencontros e despedidas. O encontro inédito se dá a partir da inserção do personagem Garfinho, que vai puxar e traçar essa nova história a ser contada. Com ele, Woody e sua trupe vão se envolver em várias histórias “paralelas” com outros personagens e enfrentar novos desafios.

Daí, você já sabe. Os brinquedos sempre prenderam nossa atenção de uma maneira infalível e essa “teia de aranha” de novos personagens – como o próprio Garfinho – também criam novos rumos para trama. Isso é feito, mais uma vez, de maneira formidável e é simplesmente lindo ver tudo isso acontece com os brinquedos que amamos.

Os brinquedos favoritos do público se reúnem mais uma vez para novas aventuras. Os brinquedos favoritos do público se reúnem mais uma vez para novas aventuras.

2- Os novos personagens cativam facilmente

Além de Garfinho, outros personagens aparecem pela primeira na história e cada um tem sua singularidade. Coelhinho e Patinho, os quais conhecemos pelo primeiro teaser do filme, são responsáveis (também) pela lado humorístico – e são muito carismáticos.

Até mesmo Gabby Gabby, a vilã, consegue nos tocar quando conhecemos um pouco mais suas motivações e desejos. Não que suas artimanhas sejam fofinhas o tempo todo, mas com o passar do tempo as questões pessoais da boneca fazem o público ter mais compaixão por ela.

Gabby Gabby é a “vilã que não é vilã” em ‘Toy Story 4’. Gabby Gabby é a “vilã que não é vilã” em ‘Toy Story 4’.

3- O trabalho em equipe (spoilers!)

Durante o filme, diversos cenários são explorados. Isso inclui espaço e tempo. Logo no primeiro ato, os brinquedos tentam salvar CR, o carrinho de controle remoto, de uma forte tempestade. Rapidamente eles se juntam e se organizam para salvar o brinquedo em apuros.

Cenas como esta podem parecer bobinhas, mas isso sempre foi algo recorrente na franquia que carrega grande carga dramática. ‘Toy Story’ trabalha muito bem a questão do outro como amigo, e se este amigo está em apuros, eles tentarão ao máximo ajudá-lo.

Os brinquedos dão um show de ação e esperteza na nova produção da Disney. Os brinquedos dão um show de ação e esperteza na nova produção da Disney.

Em ‘Toy Story 4’, Garfinho se torna o brinquedo favorito de Bonnie, a dona dele e dos outros personagens, mas ele não entende isso logo de cara. Garfinho foge e resta a Woody salvá-lo e devolvê-lo à Bonnie. Quando Woody se envolve em problemas, Buzz e Jessie já arquitetam um plano para socorrer o cowboy.

Esse espírito de trabalho em equipe aproxima ainda mais o público e os personagens, porque faz com que o espectador se importe com aquela cena – e isso, de fato, é louvável. Particularmente nessa trama, ao buscar Garfinho, Woody entra em profundo questionamento sobre suas próprias origens e sobre pertencimento. É simplesmente tocante o modo como que vemos ele e o núcleo principal demonstrarem sentidos e lutarem por uma causa tão linda, mesmo que esta pareça simples aos olhos de terceiros.

4- A aparição de Betty

Betty sumiu em ‘Toy Story 3’ e só agora retornou. E ainda bem, né? Sua participação é notável e engradece muito a trama. Seu envolvimento com Woody e os personagens mais recentes mostram nela uma maturidade nunca vista antes.

Ela é quem sofre mais transformações neste filme. Visualmente e psicologicamente também. A pastora das ovelhinhas finalmente consegue um espaço para desabrochar e mostrar sua importância – tal feito nunca havia acontecido nos três filmes anteriores – e é ótimo que sua figura esteja aqui presente.

Betty retorna brilhantemente em ‘Toy Story 4’. Betty retorna brilhantemente em ‘Toy Story 4’.

5- E o final é surpreendente (grande spoiler!)

Um final é um final. ‘Toy Story 4’ não promete continuar sua história, mas também não encerra o filme de uma maneira em esse cenário se torne impossível de acontecer.

No final do longa, tudo se resolve. Garfinho volta a Bonnie, Gabby Gabby encontra uma criança para chamar de sua, e os brinquedos comemoram a vitória. Mas Woody ainda se sente à parte em relação a tudo isso. Há um tempo, Bonnie não demonstra mais interesse em brincar com ele e isso o deixa bem pensativo.

Em um desfecho inesperado, o cowboy percebe que “estar perdido” na verdade não é um problema e estar presente na vida de uma criança para todo o sempre não precisa ser seu destino. Ele se junta ao grupo de Betty, Coelhinho, Patinho e os brinquedos do parque de diversões e dá adeus aos brinquedos com quem viveu anos ao lado de Andy.

Provavelmente esse é o ápice de emoção da história. Até aqui, vimos durante quatro produções os personagens crescerem, vivenciarem diversas situações e, depois, se separarem. Mesmo para quem não curte animação, é impossível não se sentir tocado com essa trama. Há muito tempo temos visto desenhos mais adultos do que o público alvo a que são direcionados.

E é por essas razões que ‘Toy Story 4’ se consagra como o filme mais emocionante de toda a saga. Vamos combinar uma coisa? Leve lencinhos quando for ao cinema, por favor. Você vai precisar deles!