3ª temporada de ‘Elite’ é confirmada antes mesmo da estreia da segunda

Sim, é isso mesmo que você leu. A segunda temporada de “Elite” nem sequer chegou à Netflix, mas já teve a terceira confirmada. O anúncio foi feito pelo diretor da plataforma de streaming da Espanha, Diego Avalos, em uma coletiva de imprensa sobre a produção.

Ainda não há mais informações sobre essa season confirmadíssima – data de estreia? Não. Enredo? Menos ainda. Mas sobre a segunda, os fãs podem aguardar ansiosamente pela próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, pois é quando os oito episódios da nova trama entrarão na Netflix.

Como mostra o trailer divulgado no fim de agosto, tudo indica que quem espera por emoções intensas, com muito sexo e rivalidade entre os jovens do colégio Las Encinas será atendido. Com o plus de ter três rostos novos no elenco: Cayetana (Georgina Amoros), Rebeca (Claudia Salas) e Valerio (Jorge Lopez).

De acordo com a revista ‘Variety’, a primeira temporada da trama estreou com um número ótimo de telespectadores. Foram 20 milhões de pessoas compenetradas em acompanhar à história em apenas um mês. A expectativa para as próximas seasons são altas, inclusive porque ‘Elite’ é a segunda série espanhola no ranking de melhores sucedidas, perdendo apenas para ‘La Casa de Papel’.