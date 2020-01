32 presentes essenciais para quem é fã de ‘Friends’ a partir de R$ 19,90

No dia 22 de setembro, ‘‘Friends’ completa 25 anos desde o primeiro episódio (“Aquele onde tudo começou”) foi lançado. Em comemoração a essa data, várias ações voltadas à série vêm sendo feitas – tem até uma exposição rolando aqui no Brasil! Por isso, esse mês é oficialmente o melhor momento para os fãs comemorarem e relembrarem a história dos seis amigos atrapalhados de Nova York.

Entrando nessa ~onda~ de festa, o MdeMulher uma lista ESSENCIAL para você, fã de ‘Friends’, presentear aquela sua amiga viciada na série (ou presentear a si mesma!). No total, são 32 artigos relacionados ao universo da trama.

Os preços dos produtos variam entre R$ 19,99 e R$ 195,90 e tem variedade para todos os gostos.

*Esta reportagem reúne produtos escolhidos a dedo por nosso time de editores e repórteres, e incluímos os links para compra, para facilitar sua vida. Se você comprar na Amazon algo que foi linkado no nosso site, podemos receber uma comissão.

Confira a nossa lista de presentes de ‘Friends’:

1- Blusa feminina com nó – C&A – R$ 39,90

2- Blusa Friends Rachel Noiva – C&A – R$ 49,90

3- Blusão Feminino em Moletom Friends Central Perk – C&A – R$ 69,90

1- Quadro Relevo Friends – Artgeek – R$ 94,90

2- Almofada I’ll Be There For You Preta – MadeiraMadeira – R$ 39,90

1- Boneco Colecionável Joey com as Roupas de Chandler – Funko Pop! (via Amazon)- R$ 109,50

2- Olho Mágico Moldura Amarela – Casa Geek – R$ 20,90

1- Almofada Alone – Chico Rei – R$ 39,90

2- Copo Bucks Friends Logo – Amazon – R$ 29,90

1- Capinha para Celular Friends I’ll Be There For You – Lallupe – R$ 34,90

2- Camiseta Friends Turkey – bandUP!– R$ 79,90

1- Conjunto Pijama – C&A– R$ 69,99 (camiseta) / R$ 69,99 (bermuda)

2- Caneca Friends – Amazon– R$ 32,55

1- Avental Friends Central Perk – Pernambucanas – R$ 29,99

2- Relógio Friends – Arte no LP – R$ 79,90

3- Porta Copos em MDF Friends – Artgeek – R$ 38,90

1- Kit com 2 meias femininas Cano Baixo Friends – C&A – R$ 19,90

2- Capa Friends – Case4You – R$ 54,90

3- Capinha para Celular Smelly Cat – Lallupe – R$ 34.90

1- Almofada Friends Central Perk – bandUP! – R$ 54,80

2- Caneca Friends Central Perk White – bandUP! – R$ 34,80

1- Quadro Friends Personagens Série – Enquadrarte – R$ 39,90

2- Mousepad Gamer Momentos Friends Neon – Casa Geek – R$ 23.90

1- Tinta Efeito Suave Lavanda c88 – Suvinil – preço a depender do CEP do comprador

2- Boneco Colecionável Phoebe Buffay Supergirl – Funko Pop! (via Toyshow)

3- Copo Bucks Friends Vermelho Central Perk – Amazon – R$ 29,90

1- DVD Box Friends As 10 Temporadas Completas 40 Discos – Submarino – R$ 195,90

2- Sketchbook We Were on a Break! – Chico Rei – R$ 39,90

1- Nécessaire Friends Central Perk – C&A – R$ 29,99

2- Caneca Friends Nome dos personagens – Elo7 – R$ 27,50

1- Camiseta Feminina Friends Selo – bandUP! – R$ 69,90

2- Camiseta Feminina Friends Pivot! Pivot! – bandUP! – R$ 69,90