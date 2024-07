2ª temporada de “Viver é Raro” estreia na Globoplay

Após o sucesso da primeira temporada de Viver é Raro, a segunda temporada da série documental estreia hoje (31) na Globoplay, com sete novos episódios que retratam sete doenças raras e a vida de pacientes.

Com realização da Casa Hunter – instituição sem fins lucrativos que busca acolher pacientes com doenças raras – e coproduzida pela Cinegroup e a Vbrand, os episódios inéditos estão disponíveis para não-assinantes na plataforma junto da primeira temporada, com o fim de dividir e conscientizar a população sobre as doenças apresentadas no documentário. Veja mais sobre o lançamento:

Viver é Raro ganha 2ª temporada

Existem cerca de 7 mil doenças raras catalogadas globalmente e, no Brasil, é estimado que mais de 13 milhões de pessoas convivam com uma dessas condições.

Ou seja, está na hora de desmistificar as doenças raras e levá-las a palcos maiores, trazendo conscientização e suporte para a população brasileira.

Vencedora do prêmio SABRE Awards na categoria Educação Pública, a série documental traz histórias novas e impactantes sobre sete brasileiros com patologias diversas e suas vivências com condições que não são comumente diagnosticadas. Confira abaixo o trailer da segunda temporada:

Na segunda temporada, conheceremos Bryan, Mona, Déa, Leonardo, Regina, Vinícius e Marcela, que mostram suas vidas com diagnósticos como o de esclerose múltipla, miastenia gravis, mucopolissacaridose, entre outras.

“Materializamos a força da comunidade dos pacientes com doenças raras. Viver é Raro nos representa, resgata a dignidade que é tantas vezes questionada em intermináveis discussões de custo e efetividade. Em cada episódio, saímos do escuro”, comentou Antoine Daher, presidente da Casa Hunter e da FEBRARARAS e co-fundador da Casa dos Raros, no pré-estreia do primeiro episódio da temporada.

Durante o encontro, Daher enfatizou a importância do debate a respeito das síndromes raras, a fim de encontrar soluções que garantam o bem-estar e qualidade de vida da população.

Segundo levantamento realizado pela Globoplay, apenas no primeiro trimestre de exibição, a série mobilizou mais de 10 mil pessoas e recebeu três premiações, duas delas sendo internacionais: o Prêmio Lusófonos da Criatividade, que premia projetos de comunicação dos países de língua oficial portuguesa, e o SABRE Awards.

“O projeto é muito inspirador e muito transformador para quem está fazendo e está participando. Eu falo isso desde a primeira temporada, mas o contato e o encontro que a gente tem com os paciente, junto das relações e das trocas, é muito rico e é o que faz da série ser o que é”, comentou Sérgio Raposo, diretor de ambas as temporadas de Viver é Raro, na pré-estreia.

A equipe de CLAUDIA conferiu em primeira mão o primeiro episódio da nova temporada, que mostra a história de uma criança inteligente, brincalhona e amante do anime e dos videogames.

Essa descrição, a princípio, poderia nos levar a pensar em qualquer menino de oito anos, mas Bryan sofre com a doença de mucopolissacaridose tipo 6 – também conhecido como MPS – que afeta a produção de enzimas, podendo provocar macrocefalia, aumento no tamanho da língua, rigidez das articulações e deformidades ósseas.

Bryan olha para a vida como uma missão de videogame: tudo dá para passar com suficiente determinação! O episódio emocionante conta com os depoimentos da mãe, pai e avô do pequeno, que dão todos seus recursos para que ele possa viver uma vida com qualidade e, acima de tudo, alegria.

