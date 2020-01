13 perguntas que precisam de respostas na 3ª temporada de ’13 Reasons Why’

‘13 Reasons Why‘ retorna nesta sexta-feira (23) com a terceira temporada na Netflix e uma coisa é fato: ninguém muito bem o que esperar dos novos episódios.

Quando a trama baseada no livro homônimo de Jay Asher estreou no streaming em 2017, o público esperava assistir uma história linear que seguia os passos de Hannah Baker (Katherine Langford) logo após suicidar-se. Essa narrativa estendeu-se para uma segunda leva de episódios (só há um livro de ’13RW’) ainda abordando as consequências de sua morte e como isso afetou os outros personagens.

Mas parece que o foco mudou totalmente, uma vez que o teaser e o trailer final dessa nova temporada divulgados pela Netflix basicamente giravam em torno do assassinato inesperado de Bryce Walker (Justin Prentice).

Deixando de lado a história de Hannah e aventurando-se em uma narrativa inteiramente nova, a série tem agora como desafio responder ganchos deixado na segunda temporada que, querendo ou não, existem. E deixá-los fora da nova trama seria uma infelicidade.

Por isso, reunimos 13 questionamentos muito relevantes a serem respondidos na terceira temporada da série. Todos eles vêm de ganchos deixados no finalzinho da segunda temporada. Vamos às perguntas…

1- Jessica vai realmente engatar o relacionamento com Justin novamente? Nos últimos dez minutos do episódio “Adeus”, Jessica (Alisha Boe) vai a encontro de Justin no vestiário enquanto acontece o baile na quadra principal da escola Liberty. O clima surge e eles se entregam um ao outro. Isso é algo que pode ser aprofundado novamente.

2- Se engatar, o que ela dirá para Alex? Afinal, ela chegou no baile de mãos dadas com ele, como um casalzinho mesmo. Será que precisava disso…?

3- Justin voltará às drogas? Apesar de “vencer” a dependência química durante a temporada, no último episódio o personagem volta a injetar substâncias em seu corpo. Qual será o ponto de tudo isso?

4- E como ele esconderá isso de Clay? Uma vez que ele se mudou para casa do protagonista, toda a problemática com o jovem pode simplesmente retornar e, então, repetir quase que as mesma cenas que já vimos.

5- Alex terá sua sexualidade mais explorada? Nunca foi o ponto principal da série, mas talvez seja algo que os roteiristas tentem desenvolver em Alex (Miles Heizer), já que o personagem está “aflorando” e finalmente mostrando quem ele é.

6- Chloe fica grávida de Bryce. E agora? A premissa é de que Bryce morreu. Como se dará o desenvolvimento desta personagem?

7- Inclusive, será que a 3ª temporada só focará no assassinato de Bryce? Pelo menos o que mostram os dois vídeos de divulgação, Bryce Walker será o tema principal desta trama.

8- E por que o gancho de Tyler foi totalmente esquecido no trailer da nova temporada? Esperamos que o personagem não vire “plano de fundo” para esta nova narrativa que enfoca Bryce.

9- A grande questão: o que acontece com Tyler? O personagem passou por uma transformação bizarra durante a temporada e foi protagonista de uma das cenas mais chocantes (e comentadas) de toda a série. O que será feito com essa figura que sofreu tanto abuso no meio em que convive?

10- Como Tony se livrará da polícia para encobrir Tyler? A última cena da temporada mostra Tyler (Devin Druid) em seu ápice de loucura, levando armas pesadas para fazer um massacre na escola. O que será debatido quanto a isso e como esse desfecho – incluindo a ação de Tony (Christian Navarro) – vai se encaixar na terceira temporada?

11- Qual será o papel de Clay nessa nova história? O caso Hannah Baker foi oficialmente concluído. Clay (Dylan Minnette) se envolve na questão de Tyler, mas o que ele fará quanto a isso?

12- Como as novas personagens serão incluídas? Pelo trailer final, vemos novas figuras que parecem ter, no mínimo, conhecimento de quem Bryce era e o que levou à sua morte. Será que elas vão ser bem desenvolvidas?

13- De uma vez por todas: essa nova temporada é necessária? Esta é uma pergunta que só saberemos quando os novos episódios lançarem. A Netflix já avisou que teremos uma quarta temporada – e que ela será a última. Mas será mesmo que a segunda já não deveria ter sido a última?

Até lá, ficaremos bem ligados no que ’13 Reasons Why’, essa série tão polêmica, irá nos trazer neste novo ano.