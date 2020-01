Os 13 melhores livros por menos de R$ 21 na Black Friday da Amazon

Os últimos anos têm sido incríveis para os livros voltados para os jovens adultos – ou Young Adults (YA). Muitas vezes subestimados ou categorizados como “menores”, são eles, muitas vezes, os responsáveis por pautarem na cultura pop temas como depressão, racismo, sexualidade, drogas, e morte.

O que todos eles têm em comum? São histórias sobre amadurecer no meio das adversidades, um tema universal, sentido por qualquer ser humano em algum ponto da vida. Por isso, apesar de escritos para adolescentes, eles são igualmente amados por leitores de todas as idades. Não à toa, são fonte frequente de sucessos cinematográficos e séries de TV.

Em homenagem ao gênero, a gente, aqui do MdeMulher, separou alguns dos principais representantes para você engordar sua coleção nesta Black Friday. Todos eles custam menos de 21 reais e estão disponíveis na Amazon! 🙂

Confira a nossa seleção:

Sucesso absurdo na Netflix, “Para Todos os Garotos que Já Amei” fez, antes de tudo, um sucesso absurdo no mundo da literatura. Jenny Han, a autora, criou uma história delicada, uma protagonista maravilhosa, e um mocinho quase irreal de tão apaixonante. Inicialmente sobre uma garota que escreve cartinhas para os amores que teve durante a vida, a narrativa, aos poucos, se desenrola em algo maior: é sobre amadurecer. E, por isso, qualquer pessoa pode se relacionar.

Lara Jean, a protagonista, não precisa mais fingir algo que não existe: ela está realmente apaixonada pelo Peter Kavinsky e, melhor do que isso, o novo casalzinho namora e está mais unido do que nunca. O drama aqui? John Ambrose, um dos outros garotos das cartas, entrou na jogada e ele é absurdamente irresistível. Sim, todo mundo aprendeu a amar e torcer pelo Peter, mas não dá para negar o quanto ele pode ser imaturo… Então, esse triângulo amoroso faz todo sentido e é o que vai manter você grudadinha até o fim do livro!

Olha, a gente não vai mentir, não: o terceiro livro da série é completamente dispensável e até mesmo Jenny Han, a autora, já declarou que ele só foi concebido por causa dos pedidos fervorosos dos fãs. Mas, se a história não empolga tanto (basicamente mostra Lara Jean preocupada em entrar na faculdade), a leitura compensa por colocar o leitor por mais algumas páginas ao lado desses personagens deliciosamente adoráveis que ele aprendeu a amar.

Assim, se histórias emocionantes com protagonistas carismáticos que vão fazer você chorar copiosamente são a sua praia, bem, “Como Eu Era Antes de Você” é o livro perfeito! Sim, ele também virou um filme de sucesso (inclusive, dá para assistir AGORA na Netflix) e, antes, foi um best-seller. Conta a história de amor de Louisa Clarke que, desempregada, é contratada como cuidadora de Will Traynor, um homem rico, bonitão que se torna tetraplégico após um acidente de moto. Como é de se esperar, eles vão se apaixonar, mas a forma como é construído esse amor que é o grande barato dessa leitura.

Marca registrada dos livros do John Green, o protagonista de “Quem É Você, Alasca?” também é aquele garoto meio nerd, meio loser que, obviamente, vai fazer questão de se apaixonar pela “pessoa errada”. Miles, também conhecido por “Gordo”, vê a troca dele de escola como uma chance de mudar de vida. Lá, ele conhece Alasca, linda, descolada, e basicamente a garota mais maravilhosa que ele poderia conhecer. Seria ela o eterno “talvez” que ele tanto procura? Bem, eles se tornam amigos e, no decorrer da história, algo bem grande acontece e, de repente, tudo muda… Sabe aquela coisinha chamada amadurecimento? Então, às vezes, essa coisinha dói – e como dói! Para devorar de uma vez, esse livro acabou de virar uma série de 8 episódios no serviço de streaming Hulu.

Ai, mais um daqueles livros que, antes de você terminá-lo, ele termina com o seu estoque de lágrimas. Em um mundo que cada vez mais precisa praticar a empatia, “Extraordinário” narra a importante história do pequeno Auggie, que sofre da síndrome de Treacher Collins, que causa deformação facial. Por causa da doença, ele nunca havia frequentado uma escola, quer dizer… A partir da perspectiva do garoto e dos familiares e amigos dele, o romance mostra como ainda é difícil para grande parte das pessoas lidar com o diferente (vide o recente e absurdo caso do MC Gui na Disney) e como não é mais questão de ~aceitação~, é uma questão de humanidade mesmo.

Simon é um adolescente gay. Ele não vê problema algum na orientação dele, mas não se sente confortável em “se revelar” ao mundo – nem mesmo para a melhor amiga dele! Navegando os últimos dias dele no Ensino Médio, ele começa a conversar de forma online com o misterioso e instigante Blue e, sem esperar, se apaixona. O problema é que, enquanto tenta lidar com esse sentimento novo (e com o fato de não saber a identidade do tal garoto!), Simon começa a ser chantageado e, por causa disso, se mostra disposto a fazer tudo para manter o “segredo” dele… Eita!

Um dos livros mais famosos de todos os tempos, “Orgulho e Preconceito”, da Jane Austen, é uma história de amor universal. Não tem como não se apaixonar pelo improvável romance da Elizabeth Bennet, na mesma medida geniosa e extremamente amorosa, com o misterioso e arredio Mr. Darcy. Não à toa, é uma das publicações mais adaptadas para o cinema e TV do mundo – já rolou até uma versão com zumbis! Leitura obrigatória, viu?!

quem gostou de “outros jeitos de usar a boca”, certamente vai curtir “o que o sol faz com as flores”. mais uma vez, rupi kaur usa de poemas curtos para falar de temas importantes como crescer, amadurecer, e se encontrar em si mesma. a autora parte da jornada de uma flor para tratar dessas questões. impossível não se identificar com pelo menos uma dúzia de palavras dela.

“Me Chame Pelo Seu Nome” virou filme premiado e narra as férias de verão do jovem Elio. Filho de um professor universitário, a casa deles na costa italiana sempre costuma receber jovens escritores, alunos do pai. Um deles, o bonitão Oliver, vai mexer com as estruturas do jovem rapaz. Mais uma história de amor sobre amadurecer e, bem, sobre pêssegos… Fez tanto sucesso que o autor, André Aciman, providenciou uma sequência chamada “Me Encontre”.

“Amor & Gelato”, da Jenna Evans Weller, é como visitar Florença, na Itália, do conforto da sua casa. A protagonista, a adolescente Lina, resolve visitar a cidade após perder a mãe dela para um câncer terminal. Lá, além de conhecer o pai, uma pessoa que nem sabia da existência, ela vai se abrir para descobrir a história da vida dela (com muita macarronada e sorvete no pacote!). Uma história sobre amadurecer e não resistir às mudanças – quem sabe até um novo amor não pode surgir?

Quem nunca viveu um amor todinho dentro da própria cabeça? Molly, uma adolescente de 16 anos, já teve 26 crushes – todos eles viveram e morreram dentro da mente dela. Insegura, a garota sempre teve medo de levar um fora e nunca quis levar as paixões dela para a vida real. Segundo ela, “garotas gordas precisam ser sempre cautelosas”. Tudo muda quando a irmã dela começa a namorar: de uma vez, ela se vê sem a presença constante da melhor amiga e está inclinada a viver o 27º crush da vida dela. Bem, as coisas não vão rolar do jeito que ela pensava porque essa é a mágica: por mais que a gente tente, em algum momento vamos ter que sair da nossa mente e essa lição valiosa será a grande surpresa de Molly!

Para ler ao som de The Cure e The Smiths! Como a maioria dos livros nesta lista, “Eleanor & Park”, de Rainbow Rowell, também é sobre amadurecer e, além disso, ele trata de como é se apaixonar pela primeira vez – e estar disposto a tudo para se agarrar a esse sentimento. O casal que dá título à publicação é todo particular, até um tanto nerd: gostam de HQs, cultura pop, músicas antigas… Eles só queriam viver no mundinho deles, mas questões familiares, de aceitação e, obviamente, a opinião dos amigos devem dar uma chacoalhada nessa relação. Não deixe de ler!

