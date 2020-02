13 filmes de terror para assistir na Netflix

Você é do tipo que adora filmes assustadores? Então se liga nessa lista de 13 ótimos títulos dos gêneros de terror e horror para assistir na Netflix.

Tem para todos os gostos, mas a gente já avisa: o melhor é assistir acompanhada! Confira nossas dicas abaixo.

Ouija: Origem do Mal

Sinopse: Doris (Lulu Wilson) é uma menina solitária que vive com a mãe que aplica golpes, fingindo ter o poder de se comunicar com espíritos. Mas certo dia, a garota usa o tabuleiro de Ouija para tentar contato com o pai falecido e o resultado pode ser mais desastroso do que imagina.

Mama

Sinopse: Do mesmo diretor de ‘It: A Coisa‘ e ‘It – Capítulo Dois‘, o thriller retrata o sumiço repentino de duas irmãs após a mãe delas ser brutalmente assassinada. Tempo depois, as duas reaparecem e são acolhidas pelos tios que, de cara, percebem que há algo de errado com as crianças.

Hush – A Morte Ouve

Sinopse: Maddie Toung (Kate Siegel) é uma mulher que possui deficiência auditiva e mora em uma casa no meio da floresta. Seu instinto será testado quando um homem misterioso começa a aparecer pelas janelas.

Jogo Perigoso

Sinopse: Neste filme, baseado na obra de Stephen King, Gerald (Bruce Greenwood) e Jessie (Carla Gugino) vão para o campo a fim de ter um encontro romântico. Lá, os dois resolvem testar algo diferente e usam algemas para apimentar o sexo. Jessie fica presa na cama e, durante o ato, Gerard sofre um ataque cardíaco e morre. Ela, desesperada, precisa encontrar um jeito de sair da situação enquanto tem de lidar com os traumas da infância que voltam à tona.

A Bruxa

Sinopse: Um casal e seus filhos são exilados de uma comunidade religiosa durante a Inglaterra do século 17. Em meio à luta pela sobrevivência, o bebê da família some de repente. O casal agora terá que sair em busca de respostas e, ao mesmo tempo, se proteger dos males que rondam a floresta.

Invasão Zumbi

Sinopse: Na Coreia do Sul, um vírus mortal se espalha em um trem lotado. Agora, os passageiros terão que encontrar uma maneira de se proteger a todo custo dos novos zumbis que estão a bordo.

Invocação do Mal 2

Sinopse: Segundo filme da franquia de sucesso com Vera Farmiga no elenco, o thriller mostra dois investigadores paranormais em busca de respostas para acontecimentos estranhos. Isso porque uma mulher acredita que sua casa está infestada por maus espíritos.

O Chamado 3

Sinopse: Um marco na cultura pop, ‘O Chamado 3‘ foca em Julia (Anna Ingrid Lutz), que toma conhecimento da lenda de Samara depois que seu namorado Holt (Alex Roe) conta a história para ela. Ao assistir ao vídeo, a jovem terá pouco tempo para fugir deste espírito maligno antes que o pior aconteça.

1922

Sinopse: Outra adaptação do rei Stephen King, ‘1922‘ aborda a história de uma família simples que vive no campo e que começa a enfrentar problemas financeiros. A mãe da família insiste em sair da casa, mas o pai recusa. Ele então decide matar sua esposa e precisará lidar com as consequências, além de esconder o segredo para seu filho.

Terror em Silent Hill

Sinopse: Rose (Radha Mitchell) é uma mulher atormentada por pensamentos malignos – e sua filha Sharon (Jodelle Ferland) tem uma doença fatal. Em seus sonhos, a mãe visualiza uma cidade inóspita e decide levar Sharon até lá, para encontrar respostas. Porém, Sharon desaparece no local e Rose descobre um mundo totalmente avesso às suas expectativas.

Cargo

Sinopse: Em um futuro pós-apocalíptico na Austrália, Andy (Martin Freeman) é infectado por um vírus mortal enquanto protegia sua filha bebê. Ele, então, precisa levá-la a um local seguro em 48 horas, pois está prestes a morrer.

O Babadook

Sinopse: O marido de Amelia (Essie Davis) morreu há anos, mas ela ainda não superou o trauma. Em meio a isso, seu filho pequeno tem tem visões de um monstro durante seus sonhos. Certo dia, a criança encontra um livro chamado “O Babadook” e afirma para a mãe, com absoluta certeza, que a figura da capa é a mesma criatura horrenda que sempre visualiza. Desde aquele momento, o garoto age de maneira bizarra e amedronta cada vez mais Amelia.

Bruxa de Blair

Sinopse: Um grupo de estudantes de Milwaukee, cidade norte-americana, viajam para acampar em uma floresta de sua região. Enquanto gravam todo o trajeto em tempo real, os jovens descobrem que há um grande perigo mata adentro.