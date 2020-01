10 filmes (não clássicos) de comédia para assistir na Netflix

Todo mundo adora assistir um filme de comédia para descontrair um pouco, não é mesmo? Sempre temos os nossos clássicos preferidos – aqueles super populares que decoramos até as falas – mas você já buscou por mais títulos do gênero? Nós vamos te ajudar a fazer a escolha certa.

Comédia é algo bem individual – e nem sempre gargalhar faz parte da experiência – mas sempre surge algum título que chama a atenção. Na Netflix, existem subgêneros que filtram algumas produções e tem muita coisa legal lá. Além das comédias clássicas, a plataforma de streaming possui em seu catálogo comédias de fim de noite, comédias românticas, comédias independentes e comédias políticas.

Veja aqui 10 filmes que fogem da escolha óbvia dos clássicos para você descobrir títulos novos – mesmo que não sejam tão novos – e curtir eles em casa.

1) Perfeita é a Mãe! (2016)

Amy é uma jovem mãe com uma vida aparentemente perfeita – bom casamento, filhos exemplares e ótimo emprego. Mas quando o estresse atinge o ápice e a mulher se cansa das obrigações de sua vida, ela se junta com Kiki e Carla para causar por aí e sair em uma jornada de libertação.

Elenco principal: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Han

2) Quando nos Conhecemos (2018)

Com uma cabine fotográfica mágica, Noah volta no tempo e revive repetidamente a noite em que conheceu Avery, uma moça que ele sempre tentou conquistar e nunca obteve sucesso.

Elenco principal: Adam DeVine, Alexandra Daddario, Shelley Hennig

3) Arrume um Emprego (2016)

Após a faculdade, o casal Will e Jillian enfrentam as dificuldades do mercado de trabalho. Vivendo a realidade de expectativas não atendidas, eles se apoiam em suas famílias e amigos para lidar com o cotidiano.

Elenco principal: Miles Teller, Anna Kendrick, Alison Brie

4) 30 Minutos ou Menos (2011)

Nick é um entregador de pizza de uma pequena cidade que se envolve numa confusão tremenda: dois ladrões o sequestram e o forçam a assaltar um banco.

Elenco principal: Jesse Eisenberg, Danny McBride, Aziz Ansari

5) Alex Strangelove (2018)

O adolescente Alex Truelove tem uma vida perfeita na escola e tudo corre bem até o dia em que conhece Elliott, um garoto gay assumido. A partir daí, Alex começa uma divertida e atrapalha jornada de autodescoberta pessoal e sexual.

Elenco principal: Daniel Doheny, Madeline Weinstein, Antonio Marziale

6) Dois Caras Legais (2016)

Na Los Angeles dos anos 70, a filha de uma funcionária do Departamento de Justiça dos Estados Unidos é sequestrada e o detetive particular Jackson Healy é contratado para investigar o caso. O trabalho revela-se mais complicado do que o esperado e ele decide dividir a investigação com o atrapalhado Holland March. Ambos descobrem que o caso de Amelia e a morte de uma estrela pornô estão, de alguma maneira, relacionados.

Elenco principal: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice

7) Missão Madrinha de Casamento (2011)

Lillian vai se casar e convida a amiga Annie para ser sua madrinha de casamento. A moça resolve se esforçar de corpo e alma, mas logo começa a se enrolar junto com as outras madrinhas em um uma confusão daquelas.

Elenco principal: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph

8) Bem-vindo aos 40 (2012)

O casal Pete e Debbie, do filme ‘Ligeiramente Grávidos’, voltam neste filme sequência. Dessa vez, os dois tem que lidar com as aventuras e as lições de envelhecer.

Elenco principal: Paul Rudd, Judd Apatow, Charlyne Yi

9) Virando a Noite (2015)

Um casal acaba de se mudar para Los Angeles e tenta fazer amigos. Ao aceitar um convite de um rapaz um tanto peculiar para uma confraternização em sua casa, os dois mal sabem o que os anfitriões têm em mente.

Elenco principal: Adam Scott, Taylor Schilling, Jason Schwartzman

10) Eu Não Sou um Homem Fácil (2018)

Um machista prova do seu próprio veneno ao acordar em um mundo dominado por mulheres, onde ele entra em conflito com uma jovem e poderosa escritora.

Elenco principal: Vincent Elbaz, Marie-Sophie Ferdane, Pierre Benezit