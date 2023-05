Dia do Hambúrguer: 8 receitas práticas para testar em casa

Quem é que resiste a um hambúrguer bem feito? De carne, frango, vegetariano, com muito queijo… O sucesso desse lanche se deve, além do sabor, ao fato das incontáveis combinações que ele permite.

Celebrado em 28 de maio, o hambúrguer foi popularizado pelo seu sabor suculento e versatilidade, permitindo várias receitas com combinações de ingredientes, como queijo, alface, tomate, cebola, bacon e molhos diversos.

A história do hambúrguer remonta ao século XIX, quando imigrantes alemães levaram para os Estados Unidos o prato conhecido como “bife à Hamburgo”, feito com carne moída temperada. Com o tempo, esse prato evoluiu, ganhando popularidade nos Estados Unidos e se tornando um dos símbolos da culinária americana. O Dia do Hambúrguer é uma oportunidade para as pessoas apreciarem esse alimento icônico. Sendo assim, separamos abaixo alguns preparos práticos para testar em casa, que vai de hambúrguer saudável de grão-de-bico até lanche com barbecue caseiro. Confira receitas práticas de hambúrguer para fazer em casa Hambúrguer com bacon e barbecue (JackBacon BBQ)

*Receita cedida pelo Steel Bar

Ingredientes

180g de carne

2 fatias de pão

2 fatias grades de bacon

Maionese a gosto

Molho barbecue a gosto

Modo de preparo

Grelhe o pão e o bacon e reserve. Coloque o hambúrguer na grelha e tempere com sal e pimenta. Depois de 3 minutos vire o hambúrguer, tempere com sal e pimenta e coloque o queijo mussarela. Tampe com um abafador para derreter o queijo. Depois de 3 minutos comece a montar. Passe maionese na parte de baixo do pão, coloque o hambúrguer com o queijo derretido, as fatias de bacon, cubra com molho barbecue por cima e coloque os picles. Finalize fechando o lanche com a parte superior do pão.

Hambúrguer recheado com queijo

Rendimento: 8 porções

Tempo: 25 minutos

*Receita cedida pela Royal Prestige

Ingredientes

Para o hambúrguer

​​700 g de carne moída magra

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cebola em pó

8 fatias de queijo da sua preferência

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1/2 copo de água

Para servir e acompanhar

​​8 pães de brioche

Alface a gosto

2 tomates fatiados

1 cebola fatiada

Bacon a gosto

Mostarda a gosto

Ketchup a gosto

Batata frita a gosto

Modo de preparo

Em um bowl, misture a carne moída, o alho em pó e a cebola em pó. Forme 8 discos. Coloque uma fatia de queijo dentro para fazer o recheio. Pressione para formar um hambúrguer. Tempere a gosto. Repita com o restante. Pré-aqueça a frigideira por 30 segundos em fogo médio. Cozinhe os hambúrgueres por 3 minutos de cada lado ou até dourar. Tampe e cozinhe até atingir o ponto da carne de sua preferência. Desligue o fogo e deixe descansar. Para montar, coloque um hambúrguer entre cada pão. Sirva-os onde preferir, coloque os acompanhamentos e temperos de sua preferência.

Hambúrguer de copa lombo

*Receita cedida por Fagner Rodrigues, professor de gastronomia da Faculdade Arnaldo

Ingredientes

150g de copa lombo de porco moída

5g de sal

1 pitada de cominho em pó

2g de pimenta-do-reino moída na hora

1 pitada de páprica defumada

30g de bacon em fatias

1 pão de hambúrguer

2 fatias de queijo do reino

½ cebola roxa picada fina

4 folhas de rúcula limpas

Para o barbecue de cerveja escura

300ml de cerveja escura

50g de cebola picada

10g de alho picado

60g de massa de tomate

350g de katchup

80ml de vinagre

80ml de melaço

60ml de molho inglês

3g de pimenta-do-reino moída

80g de açúcar mascavo

4g de sal

5ml de molho tabasco

Modo de preparo

Prepare o barbecue: Em uma panela, coloque a cerveja e deixe reduzir para 100 ml para concentrar o sabor. Reserve. Na panela, coloque a cebola, alho e a cerveja. Refogue por 10 minutos. Adicione todos os outros ingredientes. Quando ferver abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos, mexendo sempre. Reserve. Prepare o hambúrguer: Peça o açougueiro para moer a carne duas vezes para ajudar a quebrar as fibras. Tempere com sal, cominho, pimenta e páprica defumada. Misture bem a carne e os temperos, faça uma bola e bata de uma mão para outra, para sair o ar e molde o hambúrguer. Em uma frigideira, frite as fatias de bacon e reserve. Na própria frigideira do bacon, coloque o hambúrguer de copa lombo, frite por 4 minutos de cada lado e leve ao forno por 5 minutos a 180ºC. Quando levar ao forno, coloque as tirar de bacon e o queijo do reino para finalizar. Em um frigideira, sele o pão com um pouco de manteiga, coloque as folhas de rúcula, o hambúrguer com bacon e queijo, finalize com as tiras de cebola roxa picada e o molho barbecue.

Patty melt

*Receita cedida pela Wine.com.br

Ingredientes

2 unidades de cebola grandes cortadas em fatias

1 colher (sopa) de azeite de oliva

2 colheres (chá) de açúcar

1/2 colher (chá) de sal

400 gramas de carne bovina moída

1 unidade de cebola ralada

1 colher (sopa) de manteiga

4 fatias de pão de forma

4 fatias de queijo cheddar

Sal a gosto

Modo de preparo

Prepare a cebola caramelizada: Coloque em uma frigideira o azeite, as fatias de cebola, o açúcar e o sal. Cozinhe em fogo baixo, mexendo com frequência, até dourar bem. Reserve. Prepare os hambúrgueres: Em uma tigela, junte a carne moída e a cebola ralada. Molde dois hambúrgueres e os frite na manteiga, temperando com sal apenas no final. Deixe duas fatias de queijo derreterem sobre cada um deles. Monte os sanduíches: Toste as fatias de pão na mesma frigideira e monte os hambúrgueres, intercalando a carne com o queijo e a cebola caramelizada. Sirva em seguida.

Hambúrguer de frango na fritadeira elétrica

*Receita cedida pela Britânia

Ingredientes

Para o hambúrguer

500g de peito de frango picado

½ cebola

Sal a gosto

Salsinha a gosto

Cebolinha fresca a gosto

Lemon pepper a gosto

Páprica defumada a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

3 colheres de sopa rasa de farinha de rosca, se necessário

Para a montagem

5 fatias de queijo

5 folhas de alface

2 tomates fatiados

5 unidades de pão de hambúrguer

Modo de preparo

Prepare o hambúrguer: No mixer, bata todos os ingredientes. Se estiver grudando muito nas mãos, adicione a farinha de rosca. Molde os hambúrgueres e leve em uma das bandejas da fritadeira elétrica por 15 minutos a 200ºC. Assim que passar os 15 minutos, coloque as fatias de queijo sobre os hambúrgueres e deixe de 3 a 5 minutos. Agora é só montar o lanche e está pronto.

Hambúrguer de cordeiro com queijo coalho

*Receita cedida por Tarik Bechara Leal, do restaurante Souk Burger

Ingredientes

1 ovo

1 xícara de óleo de soja

1/2 colher (sopa) de mostarda

1 colher (chá) de suco de limão

1/2 colher (chá) de páprica doce

600 gramas de paleta de cordeiro moída

4 pitadas de sal

4 fatias de queijo coalho (ou de coalho)

4 unidades de pão de hambúrguer do tipo brioche

4 folhas de alface romana baby

8 folhas de rúcula

Modo de preparo

Em um bowl, bata com um mixer o ovo, o óleo de soja, a mostarda e o suco de limão até obter consistência de maionese. Adicione a páprica misturando com uma colher. Reserve. Divida a paleta de cordeiro em quatro partes iguais – cada uma com cerca de 160 gramas. Molde com as mãos em formato de hambúrguer. Preaqueça uma frigideira em fogo alto. Adicione um fio de óleo e disponha os hambúrgueres. Tempere-os com uma pitada de sal. Frite-os por três minutos de cada lado para que o interior fique bem rosado – ou por mais tempo, de acordo com o ponto de sua preferência. Distribua o queijo coalho sobre os hambúrgueres e abafe, usando a tampa de uma panela, até derreter ligeiramente. Reserve-os em uma travessa. Doure os pães em outra frigideira quente. Passe a maionese reservada em uma das bandas e disponha a carne com o queijo por cima. Finalize com as folhas.

Hambúrguer com pasta de abacate

*Receita cedida por Sabores Ajinomoto

Ingredientes

Para a pasta de abacate

Polpa de 2 avocados médios maduros (220 g)

1 colher (sopa) de suco de limão

2 pitadas de pimenta-do-reino preta

Para o hambúrguer

500 g de patinho bovino moído

1 embalagem de tempero pronto para carne moída

1 colher (sopa) de óleo

5 pães de hambúrguer tipo brioche australiano, cortados ao meio no sentido horizontal

1 tomate grande cortado em rodelas finas

Folhas de 1/2 maço de rúcula

Modo de preparo

Prepare a pasta de abacate: em uma tigela média, coloque o avocado e amasse, com o auxílio de um garfo. Junte o suco de limão e a pimenta-do-reino, e misture. Cubra com filme-plástico e leve para a geladeira, até o momento de servir. Prepare o hambúrguer: em uma tigela média, coloque a carne moída e o tempero pronto, e misture. Molde 5 hambúrgueres de 12 cm de diâmetro. Em uma frigideira média grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte os hambúrgueres e grelhe-os, aos poucos, por 8 minutos, virando na metade do tempo. Retire do fogo. Montagem: disponha todas as bases dos pães em uma superfície lisa, espalhe metade da pasta de abacate, os hambúrgueres, as rodelas de tomate, a pasta de abacate restante, as folhas de rúcula e feche com a outra metade dos pães. Sirva em seguida.



Hambúrguer vegetariano de grão-de-bico

Rendimento: 3 porções

Tempo: 20 minutos

*Receita cedida pela Royal Prestige

Ingredientes

1 cebola cortada em cubos pequenos

2 dentes de alho picados

2 xícara de grão-de-bico cozido

1 tomate cortado em cubos pequenos

Sal a gosto

150 g de farinha de aveia

Cheiro-verde a gosto picado

1 ml de azeite

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho por 5 minutos, acrescente o grão–de-bico, o tomate e o sal. Desligue, transfira para um liquidificador e bata bem. Coloque essa mistura em um bowl e misture com a farinha de aveia, até que fique homogêneo. Aqueça uma frigideira em fogo baixo e borrife azeite na mesma. Faça formas de hambúrguer com a massa e coloque para dourar na frigideira. Sirva.