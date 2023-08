De versão crocante à torta: receitas para celebrar o Dia do Pão de Queijo

Celebrado em 17 de agosto, o Dia do Pão de Queijo surgiu para reverenciar essa iguaria mineira tão marcante na cultura brasileira. Embora não seja um feriado oficial, a data é uma oportunidade para os amantes dessa iguaria se deliciarem e compartilharem uma paixão em comum.

O pão de queijo é um alimento icônico, originário da região de Minas Gerais, feito tradicionalmente com polvilho, queijo e outros ingredientes. Ele é apreciado em todo o país, seja como lanche, café da manhã ou acompanhamento em diversas refeições. É uma ocasião divertida para explorar diferentes sabores e compartilhar momentos agradáveis com amigos e familiares, tudo em torno dessa delícia tipicamente brasileira.

E, para celebrar, nada melhor do que preparar uma receita caseira! A seguir, selecionamos – além do clássico – algumas versões para variar o preparo. Tem torta, versão low carb, pão de queijo prático de micro-ondas e muito mais! Confira:

Receita de pão de queijo tradicional

*Receita cedida pela Mococa

Ingredientes

100g de queijo ralado

500g de polvilho doce

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de leite integral

1/2 xícara (chá) de óleo

1 colher (chá) de sal

2 ovos

Modo de preparo

Coloque o polvilho em uma travessa grande. Em uma panela, coloque a água, o leite, o óleo, o sal e leve ao fogo até ferver. Despeje sobre o polvilho e misture bem. Acrescente o queijo ralado e os ovos, amassando até ficar bem homogêneo. Com as mãos untadas, faça bolinhas e coloque em uma assadeira untada, deixando espaço entre elas. Leve ao forno médio (180ºC) pré-aquecido e asse por 30 minutos, ou até ficarem douradas. Sirva quente.

Receita de pão de queijo crocante

*Receita cedida pelo Comitê Umami

Ingredientes

4 xícaras (chá) de polvilho doce (400 g)

1 xícara e meia (chá) de leite (300 ml)

1/2 xícara (chá) de óleo (100 ml)

1 ovo (50 g)

1 colher (chá) de sal (5 g)

1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado (50 g)

1 xícara (chá) de queijo tipo minas padrão ralado (100 g)

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o polvilho e reserve. Em uma panela média, coloque o leite e o óleo, e leve ao fogo médio até ferver. Transfira para a tigela com o polvilho e misture bem com o auxílio de uma colher. Espere a massa esfriar um pouco e amasse com as mãos até amornar. Acrescente o ovo e incorpore-o à massa. Adicione o sal e os queijos, e continue mexendo até obter uma massa lisa e homogênea. Modele pequenas esferas e disponha-as em uma assadeira untada. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 20 minutos ou até dourarem. Retire do forno e sirva em seguida.

Receita de torta de pão de queijo

*Receita cedida pela Mococa

Ingredientes

50g queijo ralado

3 xícaras de polvilho doce

1 xícara de queijo minas ralado

3 ovos

½ xícara de óleo

1 xícara de leite morno

1 colher de chá de fermento químico

300g linguiça calabresa picada

100g queijo muçarela ralado

3 tomates picados sem semente

Modo de preparo

No liquidificador, bater o polvilho, os ovos, o queijo minas, o óleo e o leite. Dispor em uma tigela, adicionar o sal e misturar. Adicionar o fermento e misturar delicadamente. Dispor a metade da massa em uma forma untada e enfarinhada. Colocar a linguiça calabresa picada, o queijo muçarela ralado, os tomates e uma pitada de orégano. Cobrir com o restante da massa. Polvilhar o queijo parmesão por cima. Levar ao forno preaquecido 180 graus por 30 minutos.

Pão de queijo de tapioca (low carb)

*Receita cedida pelo chef Carlos Rocha, do Namu Cursos

Ingredientes

160g de tapioca em farinha granulada

240 mililitros de leite de coco

1/2 colher (chá) de sal

1/2 xícara (chá) de polvilho doce

80g de queijo parmesão ralado

1 ovo

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma vasilha, coloque a tapioca granulada e o leite de coco e misture até hidratar. Adicione à mistura o polvilho, o parmesão e o ovo. Acrescente o sal. Misture bem e leve à geladeira por 15 minutos. Forre uma forma com papel alumínio e passe um pouco de azeite. Preaqueça o forno a 200°C. Enquanto isso, prepare os pães de queijo. Unte as mãos com azeite, pegue um pouco da massa com a ajuda de uma colher e faça as bolinhas. Coloque-as na forma. Leve em forno por cerca de 20 minutos ou até que eles fiquem dourados.

Receita de pão de queijo fit de micro-ondas

*Receita cedida pela Mococa

Ingredientes

2 colheres sopa de queijo ralado

1 ovo

2 colheres sopa de óleo de coco

1 colher chá de fermento

4 colheres sopa de leite desnatado

3 colheres sopa de polvilho azedo

Sal a gosto

Modo de preparo

Misture em uma caneca todos os ingredientes com um garfo e leve ao micro-ondas por 1min e 40seg. Se quando retirá-lo ele ainda não estiver com uma boa textura, coloque novamente no micro-ondas, e vá checando a textura a cada 10 segundos.

