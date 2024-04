Aprenda uma receita de dobradinha econômica e bem temperada

Prato tradicional da culinária portuguesa, mas também muito popular em diversas regiões do Brasil, a dobradinha é uma ótima opção para economizar e ainda variar o cardápio. Sendo assim, que tal aprender a preparar uma receita de dobradinha em casa?

Acredita-se que o prato tenha sido introduzido no nosso país pelos colonizadores portugueses e, ao longo do tempo, foi adaptado à cultura e culinária local. Aqui, a dobradinha é geralmente feita com bucho de boi, feijão branco, linguiça calabresa, bacon, legumes e temperos.

Antes de tudo, o primeiro passo para preparar o ingrediente é saber higienizá-lo. Para limpar a dobradinha, é preciso considerar dois pontos:

O bucho deve ser bem limpo antes de ser cozido. Lave-o em água corrente com vinagre e limão para remover qualquer impureza.

Você também pode escaldar o bucho em água fervente por alguns minutos para ajudar a eliminar o odor.

Como cozinhar dobradinha?

A dobradinha é um prato que exige cozimento lento para que o bucho fique macio e saboroso. Sendo assim, a panela de pressão é uma ótima opção para acelerar o processo de cozimento. Depois disso, adicione legumes como cenoura, cebola e alho para dar mais sabor ao caldo.

Sobre o tempero, a dobradinha pode ganhar sabor com diversos ingredientes, como sal, pimenta do reino, louro, salsa, cebolinha e cominho. Algumas receitas também incluem vinho tinto ou vinagre para dar um toque especial ao sabor.

Receita de dobradinha prática e saborosa

Dobradinha com Feijão Branco

Ingredientes:

1 kg de bucho bovino limpo

500 g de feijão branco

200 g de bacon picado

200 g de linguiça calabresa picada

2 cebolas picadas

4 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 pimentão verde picado

1 folha de louro

1 ramo de salsa

Sal e pimenta a gosto

2 litros de água

Modo de preparo:

Deixe o feijão de molho por 12 horas (de um dia para o outro). Lave o bucho em água corrente com vinagre e limão para remover qualquer impureza. Corte o bucho em tiras finas. Em uma panela de pressão, coloque o bucho, a água, o louro e a salsa. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Retire o bucho da panela e reserve. Na mesma panela, aqueça o óleo e frite o bacon e a linguiça calabresa. Adicione a cebola, o alho, o tomate e o pimentão verde. Refogue até os legumes ficarem macios. Adicione o feijão branco, o bucho cozido e o caldo do cozimento. Tempere com sal e pimenta a gosto. Cozinhe por mais 30 minutos após pegar pressão. Sirva com arroz branco, farofa e salada.

Agora é só servir e se deliciar! A dobradinha pode ser servida com arroz branco, feijão preto e farofa. Outra opção é servi-la com pirão, feito com o caldo do cozimento da dobradinha.

