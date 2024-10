Receita de parmegiana para o almoço de domingo

O almoço de domingo merece um cardápio caprichado. Que tal fazer bife à parmegiana para agradar sua família? A receita é do Vá Bene Parmigiana, que realiza entregas por delivery em São Paulo. Anote os ingredientes e sirva com batatas fritas e arroz – ou massa com molho de sua preferência.

Receita de parmegiana

Ingredientes

2 bifes de filé mignon (com cerca de 1 cm de espessura)

150g de farinha de trigo (½ xícara de chá)

150g de farinha de rosca (½ xícara de chá)

1 ovo

óleo de sua preferência para fritar (o suficiente para cobrir o filé)

250 ml de molho de tomate caseiro

4 fatias de muçarela

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

queijo parmesão ralado a gosto para gratinar

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 220ºC. Num prato fundo, quebre o ovo e bata com um garfo. Separe dois pratos rasos: coloque a farinha de trigo em um e a farinha de rosca no outro. Numa frigideira com borda alta, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Para saber a temperatura do óleo, mergulhe um palito de fósforo no óleo ainda frio – quando acender é sinal que está na temperatura certa para fritura.

Enquanto o óleo aquece, empane os bifes: tempere com sal e pimenta a gosto e passe-os primeiro pela farinha de trigo, batendo com as mãos para retirar o excesso. Em seguida, passe pelo ovo batido e deixe escorrer bem. Por último, passe pela farinha de rosca e pressione com a mão para cobrir bem toda a superfície.

Com cuidado, coloque um bife de cada vez no óleo quente e deixe cerca de 40 segundos, até dourar um dos lados. Com a escumadeira, vire o bife para dourar o outro lado. Transfira para uma travessa forrada com papel toalha e frite o outro bife.

Num refratário individual, coloque um pouco do molho de tomate pré-aquecido, apenas para cobrir o fundo. Disponha um bife, cubra com duas fatias de queijo muçarela e regue com mais um pouco do molho. Polvilhe com queijo parmesão ralado e repita com o outro bife (se preferir, monte os dois filés num só refratário, um ao lado do outro). Leve ao forno para gratinar até o parmesão dourar.

