Receita de bolo de milho cremoso super prático

Que tal um lanche da tarde fácil de preparar, e simplesmente irresistível? Separamos uma receita de bolo de milho cremoso para fazer no liquidificador e se surpreender não apenas com o sabor, mas também com a praticidade!

Bolo de milho cremoso

Ingredientes

1 lata de milho verde

1/2 lata de óleo de milho (a lata do milho verde é usada como medida)

1/2 lata de leite de coco (a lata do milho verde é usada como medida)

1 lata de açúcar (a lata do milho verde é usada como medida)

1/2 lata de fubá (a lata do milho verde é usada como medida)

4 unidades de ovo inteiros

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de coco ralado

1 1/2 colher (sopa) de fermento químico em pó.

Modo de preparo

Bata tudo, menos o fermento, no liquidificador por 5 minutos. Despeje o líquido batido em um bowl e acrescente o fermento mexendo delicadamente com o fouet, sem bater.

Coloque em uma assadeira de 20cm untada e enfarinhada. Leve ao forno a 180ºC por aproximadamente 40 minutos.

Dica: Após assado, você pode salpicar um pouco de canela em pó sobre o bolo.

* Receita cedida por Cecília Victório, sócia-fundadora e responsável pela criação dos produtos da rede Bolos da Cecília