Mousse, cheesecake e mais: 6 receitas de sobremesas para o Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data especial que merece ser celebrada com uma refeição caprichada em família! Afinal, é um momento de gratidão e amor, em que todos se esforçam para tornar o dia especial e memorável para suas mães.

Aproveitar a data em casa pode ser uma boa dica para evitar as longas filas nos restaurantes que ocorrem nessa data, mas também de criar um momento especial, seja para surpreendê-la com uma receita ou até de preparar seu prato favorito.

E nada mais a cara do Dia das Mães do que uma sobremesa: mesmo que seja uma receita prática, o que vale é preparar com amor! Para te ajudar nesse momento, listamos 6 receitas práticas de doces variados, para mamães que são fãs de chocolate ou até de uma salada de frutas mais leve. Confira:

6 receitas de sobremesas fáceis para o Dia das Mães:

Torta Mousse de Chocolate

Ingredientes

Para a base

200g de biscoitos de chocolate

100g de manteiga derretida

Para o recheio

300g de chocolate meio amargo

3 ovos (separados em claras e gemas)

1/4 de xícara de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de creme de leite fresco

Para a cobertura

200g de chocolate meio amargo

1/2 xícara de creme de leite fresco

Modo de preparo

Prepare a base: Em um processador de alimentos, triture os biscoitos de chocolate até obter uma textura de migalhas finas. Adicione a manteiga derretida e misture bem. Pressione a mistura de biscoitos no fundo de uma forma de fundo removível, criando uma base uniforme. Leve à geladeira. Prepare o recheio: Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo ocasionalmente até ficar completamente derretido e liso. Reserve para esfriar um pouco. Em uma tigela grande, bata as gemas dos ovos com o açúcar até obter uma mistura clara e fofa. Adicione a essência de baunilha e o chocolate derretido. Misture bem até ficar homogêneo. Em outra tigela, bata as claras dos ovos até formar picos firmes. Em seguida, incorpore delicadamente as claras batidas à mistura de chocolate. Em uma tigela separada, bata o creme de leite fresco até formar picos firmes. Adicione o creme de leite batido à mistura de chocolate e claras em neve. Misture delicadamente até ficar bem incorporado. Despeje a mousse de chocolate sobre a base de biscoitos já fria e alise a superfície com uma espátula. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que esteja firme. Prepare a cobertura: Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas. Aqueça o creme de leite em uma panela até começar a ferver. Despeje o creme de leite quente sobre o chocolate derretido e mexa até obter uma ganache lisa e brilhante. Deixe a ganache esfriar um pouco antes de despejá-la sobre a torta mousse de chocolate. Espalhe a ganache de maneira uniforme sobre a superfície da torta. Leve a torta à geladeira por mais 1 hora, ou até que a ganache esteja firme. Antes de servir, decore a torta com raspas de chocolate, morangos frescos ou qualquer outra decoração de sua escolha.

Cheesecake de Framboesa

Ingredientes

Para a base

200g de biscoitos tipo maisena

100g de manteiga derretida

Para o recheio

500g de cream cheese

1 xícara de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

4 ovos

Para a cobertura

1 xícara de framboesas frescas (reserve algumas para decorar)

2 colheres de sopa de açúcar

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Prepare a base: Pré-aqueça o forno a 180°C. Em um processador de alimentos, triture os biscoitos até obter uma textura de migalhas finas. Adicione a manteiga derretida e misture bem. Pressione a mistura de biscoitos no fundo de uma forma de fundo removível, criando uma base uniforme. Leve ao forno por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar enquanto prepara o recheio. Prepare o recheio: Em uma tigela grande, bata o cream cheese, o açúcar e a essência de baunilha até obter uma mistura cremosa e suave. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Despeje a mistura de cream cheese sobre a base de biscoitos já fria e espalhe uniformemente. Leve a cheesecake ao forno pré-aquecido por aproximadamente 45-50 minutos, ou até que as bordas estejam firmes e o centro ainda ligeiramente tremido. Prepare a cobertura: Em uma panela pequena, aqueça as framboesas frescas, o açúcar e o suco de limão em fogo baixo. Cozinhe até que as framboesas se desmanchem e a mistura adquira uma consistência de xarope. Retire do fogo e deixe esfriar. Retire a cheesecake do forno e deixe esfriar completamente à temperatura ambiente. Em seguida, leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou durante a noite. Antes de servir, desenforme cuidadosamente a cheesecake e cubra com a calda de framboesa. Decore com framboesas frescas adicionais, se desejar.

Mousse de Maracujá

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 xícara de suco de maracujá concentrado

1/2 xícara de polpa de maracujá (com as sementes)

1 pacote de gelatina incolor sem sabor

1/4 de xícara de água

Polpa de maracujá e raspas de chocolate branco para decorar (opcional)

Modo de preparo

Em um liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite, o suco de maracujá concentrado e a polpa de maracujá. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, dissolva a gelatina incolor sem sabor na água conforme as instruções da embalagem. Leve ao micro-ondas por alguns segundos ou ao banho-maria até dissolver completamente. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata novamente por alguns segundos para incorporar bem. Despeje a mousse de maracujá em taças individuais ou em um recipiente grande. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que esteja firme. Antes de servir, decore a mousse com polpa de maracujá e raspas de chocolate branco, se desejar.

Salada de Frutas com Molho de Iogurte

Ingredientes

2 xícaras de frutas frescas variadas (como morangos, uvas, melão, manga, kiwi, abacaxi, etc.), lavadas e cortadas em pedaços

Suco de 1/2 limão

1/2 xícara de iogurte natural

1 colher de sopa de mel ou outro adoçante natural (opcional)

1 colher de chá de extrato de baunilha (opcional)

Folhas de hortelã para decorar (opcional)

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as frutas cortadas e regue com suco de limão. Isso ajudará a manter as frutas frescas e evitará que escureçam. Em outra tigela, misture o iogurte natural, o mel (ou outro adoçante) e o extrato de baunilha. Mexa bem até obter um molho homogêneo. Despeje o molho de iogurte sobre as frutas e misture delicadamente para que todas as frutas fiquem revestidas com o molho. Transfira a salada de frutas para taças individuais ou um recipiente grande para servir. Decore com folhas de hortelã, se desejar. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos para que as frutas fiquem levemente geladas e o sabor se intensifique.

Mousse de Chocolate

Ingredientes

200g de chocolate meio amargo

3 ovos (separados em claras e gemas)

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de extrato de baunilha

Uma pitada de sal

1 xícara de creme de leite fresco

Cacau em pó para polvilhar (opcional)

Modo de preparo

Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo ocasionalmente até ficar completamente derretido e liso. Reserve para esfriar um pouco. Em uma tigela grande, bata as gemas dos ovos com o açúcar até obter uma mistura clara e fofa. Adicione o extrato de baunilha e o chocolate derretido. Misture bem até ficar homogêneo. Em outra tigela, bata as claras dos ovos com uma pitada de sal até formar picos firmes. Em seguida, adicione cerca de um terço das claras batidas à mistura de chocolate e mexa delicadamente para incorporar. Adicione o restante das claras e misture cuidadosamente até que não haja mais vestígios de clara de ovo, tomando cuidado para não perder o volume das claras. Em uma tigela separada, bata o creme de leite fresco até formar picos firmes. Em seguida, adicione o creme de leite batido à mistura de chocolate e claras em neve. Misture delicadamente até ficar bem incorporado. Divida a mousse em taças individuais ou em um recipiente grande. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até que esteja firme. Na hora de servir, polvilhe com cacau em pó por cima, se desejar. Você também pode adicionar raspas de chocolate ou chantilly para decorar.

Brownie de amêndoa sem glúten

*Receita cedida pela Almond Board of California

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga amolecida

½ xícara de açúcar

1 ovo

¼ xícara de leite de amêndoa sem açúcar

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 xícara de farinha de amêndoa

¼ xícara de cacau em pó sem açúcar

⅛ colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento em pó

¼ xícara de amêndoas naturais inteiras picadas

¼ xícara de gotas de chocolate amargo, mais amêndoas para decorar

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180 °C. Bata a manteiga e o açúcar em uma tigela grande. Misture o ovo. Misture o leite de amêndoa e a baunilha. Em outra tigela, misture a farinha de amêndoa, o cacau em pó, o sal e o fermento. Adicione à mistura de manteiga e bata apenas até misturar. Junte as amêndoas picadas e as gotas de chocolate. Cubra uma assadeira de 8 x 8 com spray de cozinha antiaderente. Despeje a massa na forma preparada e espalhe uniformemente. Asse por 30-35 minutos. Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de cortar e servir. Decore com mais amêndoas picadas ou com amêndoas laminadas tostadas.