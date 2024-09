A receita da chef Paula Prandini , sócia do Empório Jardim , no Rio de Janeiro, rende quatro porções, fica pronta em 40 minutos e agrada também aos vegetarianos . Anote o passo a passo!

Receita de Conchiglione Recheado com queijo de cabra e nozes

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela com água fervente e sal, cozinhe os conchigliones por cerca de 10 minutos, até que fique no ponto al dente. Escorra e reserve.

Esquente bem o azeite em uma panela, doure o alho sem queimar e acrescente as folhas de espinafre para refogar em fogo bem alto, para não criar água. Tempere com sal e pimenta, retire do fogo e transfira para uma tábua. Pique bem pequeno o espinafre já refogado.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.