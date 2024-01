6 receitas com ingredientes da ‘Xepa’ do BBB

Fazer da xepa um banquete especial é, em todas as edições do reality Big Brother Brasil, um dos desafios vivenciados pelos confinados. Toda quinta-feira, o programa apresenta a prova do líder e, na sequência, o elenco da casa é dividido em dois grupos: o Vip e a Xepa. Enquanto o primeiro grupo tem acesso aos privilégios do líder, com comida e bebida farta, o segundo precisa lidar com uma alimentação mais escassa e sem variedade.

A despensa de ingredientes da ‘Xepa do BBB‘ é formada por ingredientes, na maior parte das vezes, considerados de segunda linha. Entre as carnes sempre aparece moela, rabada, língua de boi e fígado.

O cardápio ainda inclui alimentos básicos: arroz, feijão, farinha, ovo e rapadura. Mas, diferente do que muitos pensam, esses insumos podem render pratos deliciosos e nutritivos, basta um pouco de técnica e criatividade.

Idealizadora da rede de salgados Carol Coxinhas, a empresária Carol Martineli diz que, para ela, o desperdício pode ser pequeno quando a criatividade é grande.

“Eu olho para essas discussões de desperdício de comida e fico pasma. Quando temos ovos e farinha, mesmo que seja em flocos, como no caso da xepa, tudo pode virar bolinho. É só deixar a criatividade fluir”, afirma a empreendedora, que ensina abaixo uma receita de bolinho de rabada.

Apesar desses itens serem considerados de má qualidade, são cortes comuns na mesa de consumidores europeus, principalmente por apresentarem um valor mais acessível em comparação a outros cortes de carne.

“A culinária italiana, por exemplo, é uma vertente que inspira muito o cardápio brasileiro. A rabada com polenta vem da inspiração dessa culinária”, explica o chef Henrique Campos, do Figurate Italian Food.

Em média, as carnes de boi, que estavam tão caras nos últimos três anos, ficaram 10% mais baratas em 2023, principalmente cortes considerados mais nobres. A origem da redução está no campo, com custos de produção mais baixos e o início de um período de alta normal (e natural) para o setor, o ciclo da pecuária. Mas como economia é sempre bom, que tal ampliar o cardápio e criar adaptações mais econômicas para incluir outros tipos de proteína animal na rotina?

Sabor apetitoso com ingredientes da Xepa

Segundo Henrique Campos, a língua pode ser preparada cozida e curada, servida fria e fatiada. Como acompanhamento, ele recomenda um molho de salsa ou verde, preparado com salsinha, vinagre, azeite de oliva, alcaparras e uma gema de ovo cozido.

Para destacar a maciez da carne, o segredo está no tempo de cozimento: uma hora e meia, bastante água e pimenta-do-reino; e para manter a integridade da língua após o cozimento, o ideal é esperar esfriar para depois fatiar.

Já para uma receita mais brasileira, o chef recomenda cozinhar a língua separadamente em água, sal e ervas. Ele explica que o ideal é que, na hora de servir, a carne seja imersa no próprio caldo de cozimento, incorporando o molho de tomate e ervilhas frescas, por exemplo.

“Uma receita bem comum no Sul do Brasil, com influência da culinária alemã”, enfatiza o cozinheiro.

Abaixo, você confere opções de receitas com os diversos ingredientes da xepa para reproduzir em casa:

Receita de rabada com polenta

Ingredientes

1,5 kg de rabada bovina cortada em pedaços

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de molho inglês

1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino

1/2 colher (chá) de cominho em pó

1/2 colher (chá) de colorau

1/2 xícara (chá) de vinho tinto

1 xícara (chá) de água

1 pacote de polenta pronta

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a rabada e tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e colorau. Frite a rabada por alguns minutos, até dourar. Adicione o vinho tinto, a água e o molho inglês. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos, depois de pegar pressão. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente. Retire a rabada da panela e reserve o molho. Em uma panela, cozinhe a polenta conforme as instruções da embalagem. Sirva a rabada com a polenta e o molho. Rende 6 porções.

Receita de macarrão com moela

*Receita cedida pelo Divino Fogão

Ingredientes

30 ml de óleo

100 gramas de cebola

30 gramas de alho

100 gramas de pimentão vermelho picado

100 gramas de pimentão verde picado

100 gramas de pimentão amarelo picado

20 gramas de páprica

300 gramas de moela de frango pré-cozida

100 ml de água

50 ml de molho de tomate

Sal a gosto

500 gramas de macarrão cozido

Modo de preparo

Em uma panela alta, refogue o alho e a cebola no óleo até dourar. Em seguida, adicione o pimentão vermelho, verde e amarelo e páprica na panela e refogue junto. Após tudo refogado, junte a moela de frango pré-cozida na panela e misture bem. Adicione a água, o molho de tomate, mexa, tampe a panela e deixe cozinhar por mais 15 minutos. Passado esse tempo, coloque sal a gosto e o macarrão cozido. Mexa bem e está pronto, sirva e decore com salsa a gosto.

Receita de rabada

*Receita cedida pelo Divino Fogão

Ingredientes

30 ml de óleo

30 gramas de alho picado

100 gramas de cebola picada

40 gramas de salsão picado

120 gramas de tomates picados

1 quilo de rabo bovino

2 folhas de louro

500 ml de molho de tomate

Páprica doce e sal a gosto

1,5 litro de água

Salsa para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, refogue no óleo o alho, a cebola, o salsão e o tomate, adicionando um por vez. Depois de tudo bem refogado, junte o rabo bovino na panela e refogue a carne até dourar. Adicione as folhas de louro, o tomate e páprica doce. Tempere com sal e cubra com a água. Cozinhe na pressão por 40 minutos. Passado esse tempo, sirva e decore com salsa a gosto.

Receita de arroz com iscas de fígado

Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz

3 colheres (sopa) de óleo

1 xícara (chá) de cebola picada

4 dentes de alho picados

4 xícaras (chá) de água

250 gramas de fígado bovino

Sal a gosto

Modo de preparo

Lave e escorra o arroz. Aqueça o óleo e refogue metade da cebola até dourar bem. Junte a metade do alho e mexa com uma colher de pau por 3 minutos. Acrescente o arroz, refogue em fogo baixo por 2 minutos e adicione a água quente. Enquanto o arroz cozinha, corte o fígado em tirinhas e reserve. Doure o restante da cebola e do alho, ponha o fígado e tempere-o com sal. Mexa cuidadosamente para que ele doure de todos os lados. Adicione o arroz cozido e mexa devagar. Transfira o arroz para um refratário untado com margarina e leve ao forno médio para aquecer bem e sirva.

Bolinho de rabada

*Receita cedida por Carol Martineli, da Carol Coxinhas

Ingredientes

2 xícaras de sobras de rabo cozido e desfiado

1 xícara de farinha em flocos

1 ovo

1/2 xícara de leite

1/4 xícara de cebola picada

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as sobras de rabo desfiado, a farinha em flocos, o ovo, o leite, a cebola, o alho, o sal e a pimenta. Deixe a mistura descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos, para a firmar a mistura. Após o tempo de descanso, aqueça o óleo em uma panela funda para fritura em fogo médio. Com as mãos úmidas, pegue porções e forme pequenos bolinhos. Frite os bolinhos até que fiquem dourados por todos os lados. Sirva em seguida. O rendimento da receita pode variar de acordo com o tamanho dos bolinhos.

Receita de moela à mineira

*Receita cedida pela Água Doce Sabores do Brasil

Ingredientes

5 colheres (sopa) de óleo

5 quilos de moela limpa e cortada em quatro

1 quilo de tomate picado (sem sementes)

500 gramas de cebola picadinha

1 colher (café) de pimenta-do-reino

1 colher (café) de tempero pronto com pimenta

3 colheres (sopa) de orégano

1 colher (sopa) de tempero de alho completo com pimenta

1 colher (sopa) de sal

680 gramas de molho de tomate (2 sachês)

150ml de água (se necessário)

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo, a moela e os demais ingredientes, exceto a água. Cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, com meia tampa, para que o vapor saia da panela e não absorva o aroma da moela, mexendo sempre. Acrescente a água (se estiver muito seco) e deixe cozinhar em pressão por mais 15 minutos. Sirva com um pão de alho.

Sukiyaki com língua de boi

Ingredientes

200g de carne bovina em fatias finas (mignon, alcatra ou contrafilé)

1 língua de boi cozida e em fatias finas (cerca de 500g)

100g de cogumelos shiitake em fatias finas

100g de cebola fatiada finamente

100g de cenoura fatiada finamente

100g de repolho fatiado finamente

200g de tofu fatiado em cubos pequenos

1 ovo

1/2 xícara (chá) de shoyu

1/4 xícara (chá) de açúcar

1/4 xícara (chá) de saquê

1/4 xícara (chá) de amido de milho dissolvido em 1/4 xícara (chá) de água

Modo de preparo

Em uma panela grande com óleo, aqueça em fogo médio. Adicione a carne bovina e frite por alguns minutos, ou até dourar. Retire a carne bovina da panela e reserve. Adicione a língua de boi e frite por alguns minutos, ou até dourar. Retire a língua de boi da panela e reserve. Adicione os cogumelos shiitake e frite por alguns minutos, ou até dourar. Retire os cogumelos shiitake da panela e reserve. Adicione a cebola, a cenoura e o repolho e refogue por alguns minutos, ou até ficarem macios. Adicione a carne bovina, a língua de boi, os cogumelos shiitake, o tofu e o ovo. Misture bem e cozinhe por mais alguns minutos, ou até que o ovo esteja cozido. Em uma tigela pequena, misture o shoyu, o açúcar, o saquê e o amido de milho dissolvido em água. Adicione a mistura à panela e cozinhe por mais alguns minutos, ou até que o molho engrosse. Sirva imediatamente com arroz branco ou macarrão udon. Dica: Se você não tiver saquê, pode usar vinho branco ou vinagre de arroz. Rende 4 porções.

