10 receitas de fondue doces e salgados para os dias frios

Fondue é daqueles preparos aconchegantes que caem como uma luva para os dias frios de inverno. Seja de queijo derretido, carne ou até com muito chocolate, o importante é reunir amigos ou familiares ao redor dessa panelinha aquecida e se divertir no preparo!

A versatilidade do fondue também é uma grande vantagem, pois é possível personalizá-lo de acordo com suas preferências. Dentre as opções salgadas de fondue, aposte em uma seleção de queijos, pães e vegetais, ou até em pedaços de carne e variedade de molhos. Já para a sobremesa, vale optar por frutas frescas e guloseimas, como marshmallow, para mergulhar em um fondue de chocolate, doce de leite ou até creme de leite em pó.

Para ajudar na criatividade e no passo a passo dessas receitas invernais, trazemos abaixo dicas de 10 receitas de fondues, salgadas e doces, para se aventurar nos dias frios! Confira:

Receitas de Fondues Salgadas

Fondue de Queijo

Ingredientes

300g de queijo gruyère ralado

300g de queijo emmental ralado

1 dente de alho

300ml de vinho branco seco

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de amido de milho

Pimenta-do-reino a gosto

Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Corte o alho ao meio e esfregue-o na panela de fondue. Em fogo baixo, adicione o vinho branco e o suco de limão à panela e aqueça. Gradualmente, adicione os queijos ralados à panela, mexendo constantemente até derreterem. Dissolva o amido de milho em um pouco de água e adicione à mistura de queijo, mexendo até engrossar. Tempere com pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto. Transfira o fondue para a panela de fondue aquecida e sirva com pães, legumes cozidos e embutidos.

Fondue Prática de Carne

Ingredientes

500g de filé mignon cortado em cubos

1 litro de óleo vegetal para fritura

Sal e pimenta a gosto

Molhos para acompanhar (mostarda, barbecue, maionese temperada, etc.)

Modo de preparo

Tempere os cubos de filé mignon com sal e pimenta a gosto. Em uma panela própria para fondue de carne, aqueça o óleo vegetal até atingir a temperatura de fritura (cerca de 180°C). Espete um cubo de carne em um garfo próprio para fondue e mergulhe-o no óleo quente. Cozinhe até atingir o ponto desejado (sugestão: mal passado, ao ponto ou bem passado). Retire a carne do óleo e mergulhe-a nos molhos de sua preferência.

Fondue de Carne ao Vinho

Ingredientes

500g de filé mignon cortado em cubos

300ml de vinho tinto seco

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta a gosto

Molhos para acompanhar (mostarda, maionese temperada, molho barbecue, etc.)

Palitos de madeira para espetar a carne

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o vinho tinto, o alho, o azeite de oliva, o sal e a pimenta. Coloque os cubos de filé mignon nessa mistura e deixe marinar por pelo menos 1 hora na geladeira. Retire a carne da marinada e escorra o excesso. Em uma panela própria para fondue de carne, derreta a manteiga em fogo médio-alto. Adicione os cubos de carne aos poucos na panela e cozinhe até atingirem o ponto desejado (sugestão: mal passado, ao ponto ou bem passado). Mexa constantemente para que a carne cozinhe de forma uniforme. Retire a carne da panela com palitos de madeira e sirva imediatamente com os molhos de sua preferência.

Fondue de Queijo no Pão

Ingredientes

1 pão redondo grande (como pão italiano ou pão de forma sem casca)

300g de queijo gruyère ralado

300g de queijo emmental ralado

1 dente de alho

300ml de vinho branco seco

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de amido de milho

Pimenta-do-reino a gosto

Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Corte a parte superior do pão para fazer uma tampa e reserve. Com cuidado, retire o miolo do pão, deixando uma borda de aproximadamente 2 cm. Reserve o miolo do pão para servir como acompanhamento. Esfregue o dente de alho por toda a parte interna do pão, para dar sabor. Em uma panela, aqueça o vinho branco e o suco de limão em fogo baixo. Adicione o queijo gruyère e o queijo emmental ralados à panela, mexendo constantemente até derreterem. Dissolva o amido de milho em um pouco de água e adicione à mistura de queijos, mexendo até engrossar.

Tempere com pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto. Transfira o fondue de queijo para o pão oco e coloque a tampa do pão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos, ou até o queijo ficar borbulhante e dourado. Corte o miolo do pão reservado em pedaços pequenos para servir como acompanhamento ao fondue.

Receitas de Fondues Doces

Fondue de Chocolate ao Leite

Ingredientes

300g de chocolate meio amargo picado

200ml de creme de leite

Frutas frescas (morangos, uvas, bananas, etc.)

Marshmallows, biscoitos ou cubos de bolo para mergulhar no chocolate

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo com o creme de leite, mexendo até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira o fondue de chocolate para a panela de fondue aquecida. Espete as frutas, marshmallows, biscoitos ou cubos de bolo em palitos de fondue ou garfos e mergulhe no chocolate. Aproveite o fondue de chocolate enquanto estiver quente e cremoso.

Fondue de Caramelo

Ingredientes

1 lata de leite condensado

200g de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

Frutas frescas (morangos, peras, bananas, etc.)

Cubos de bolo ou biscoitos para mergulhar no caramelo

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a lata de leite condensado fechada e cubra-a completamente com água. Cozinhe em fogo médio por 30 minutos após pegar pressão. Retire a lata de leite condensado da panela e deixe-a esfriar completamente antes de abri-la. Em outra panela, derreta a manteiga e adicione o leite condensado cozido, mexendo até obter uma consistência cremosa. Adicione o creme de leite e continue mexendo até que o caramelo esteja bem incorporado. Transfira o fondue de caramelo para a panela de fondue aquecida. Espete as frutas, cubos de bolo ou biscoitos em palitos de fondue ou garfos e mergulhe no caramelo quente.

Fondue de Doce de Leite

Ingredientes

1 lata de leite condensado cozida na pressão (ou 395g de doce de leite pronto)

200ml de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

Frutas frescas (morangos, bananas, uvas, etc.)

Marshmallows, cubos de bolo ou biscoitos para mergulhar no fondue de doce de leite

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Adicione o doce de leite (leite condensado cozido na pressão) à panela e mexa bem para incorporar a manteiga. Acrescente o creme de leite e continue mexendo até obter uma mistura homogênea e cremosa. Leve a panela ao fogo baixo e aqueça o fondue de doce de leite, mexendo sempre para evitar que grude no fundo. Transfira o fondue de doce de leite para a panela de fondue aquecida. Espete as frutas, marshmallows, cubos de bolo ou biscoitos em palitos de fondue ou garfos e mergulhe no doce de leite quente.

Fondue de Chocolate Branco

Ingredientes

200g de chocolate branco picado

200ml de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

Frutas frescas (morangos, uvas, bananas, etc.)

Marshmallows, cubos de bolo ou biscoitos para mergulhar no fondue de chocolate branco

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo baixo até começar a ferver. Adicione o chocolate branco picado e a manteiga à panela. Mexa constantemente até que o chocolate derreta completamente e a mistura fique homogênea e cremosa. Retire a panela do fogo e transfira o fondue de chocolate branco para a panela de fondue aquecida. Espete as frutas, marshmallows, cubos de bolo ou biscoitos em palitos de fondue ou garfos e mergulhe no fondue de chocolate branco quente. Você também pode adicionar essências, como essência de baunilha ou amêndoa, para dar um toque extra de sabor ao fondue de chocolate branco, se desejar.

Fondue de leite em pó Ninho

Ingredientes

1 lata de leite condensado

200ml de creme de leite

4 colheres de sopa de leite em pó Ninho

1 colher de sopa de manteiga

Frutas frescas (morangos, uvas, bananas, etc.)

Marshmallows, cubos de bolo ou biscoitos para mergulhar no fondue

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Adicione o leite condensado e o creme de leite à panela, mexendo bem para incorporar a manteiga. Acrescente o leite em pó Ninho e continue mexendo até obter uma mistura homogênea e cremosa. Leve a panela ao fogo baixo e aqueça o fondue de leite Ninho, mexendo sempre para evitar que grude no fundo. Transfira o fondue de leite Ninho para a panela de fondue aquecida. Espete as frutas, marshmallows, cubos de bolo ou biscoitos em palitos de fondue ou garfos e mergulhe no fondue de leite Ninho quente.

Fondue de Nutella

Ingredientes

1 xícara de Nutella

1/2 xícara de creme de leite

Frutas frescas (morangos, bananas, uvas, etc.)

Marshmallows, cubos de bolo ou biscoitos para mergulhar no fondue

Modo de preparo

Em uma panela em fogo baixo, aqueça o creme de leite até começar a ferver. Adicione a Nutella na panela e mexa bem até que a mistura fique homogênea e cremosa. Continue aquecendo a mistura de Nutella e creme de leite por mais alguns minutos, mexendo constantemente, até obter uma consistência de fondue. Transfira o fondue de Nutella para a panela de fondue aquecida. Espete as frutas, marshmallows, cubos de bolo ou biscoitos em palitos de fondue ou garfos e mergulhe no fondue de Nutella quente.