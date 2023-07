Como fazer da gentileza uma ferramenta para o ambiente de trabalho

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Criada por José Datrino, um homem de origem simples que se tornou conhecido nacionalmente como o Profeta Gentileza, pois pregava palavras de amor, afeto e generosidade ao próximo pelas ruas do Rio de Janeiro, a expressão Gentileza gera Gentileza se tornou uma espécie de filosofia de vida para milhares de pessoas. Afinal, ser gentil, educada e empática com o outro deveria ser um comportamento natural de todo ser humano.

Mas, como sabemos, a realidade nos demonstra a todo instante que não é bem assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Vivemos numa era em que a tecnologia é a grande protagonista do mundo e que muitas pessoas parecem, muitas vezes, viver como robôs, com atitudes e comportamentos que vem à tona no modo automático, sem nenhuma empatia ou afeto com quem está a seu lado.

Quando iremos perceber que ser gentil é um ato de humanidade e respeito? Se na vida pessoal gentileza é um atributo importantíssimo, devemos entender que no ambiente de trabalho é uma habilidade de extrema relevância e que faz toda diferença na vida de qualquer profissional. Poder exercer diariamente nosso ofício num local agradável e acolhedor, onde a troca entre gestores e colaboradores é feita de maneira gentil, ética e educada, é um desejo de todos e todas.

Mas a grande pergunta é: como a gentileza pode tornar qualquer ambiente de convivência mais agradável, especialmente o profissional? A resposta é tão óbvia que chega a ser chocante saber que ela é esquecida por inúmeras pessoas. O ideal é que cada um (a) faça a sua parte para tornar a sua rotina de trabalho e a do outro mais leve e prazerosa.

Se você está se questionando se é uma pessoa que, de fato, atua para tornar o seu ambiente de trabalho um lugar melhor para você e para quem está ao seu redor, basta avaliar seus gestos e comportamentos no dia a dia e logo a resposta surgirá. O mais importante em toda essa questão é saber que nunca é tarde para mudar e nos tornarmos pessoas melhores.

Considero importante ressaltar que hoje não há mais espaço, ou não deveria haver, para empresas e gestores que estimulam a concorrência agressiva e arrogante entre seus colaboradores. Gestores deveriam ser um exemplo de atitudes positivas e de ativação do bem-estar e troca de gentileza entre seus pares.

Promover a gentileza no trabalho nada mais é do que ser empático com seus colegas e cultivar o espírito colaborativo entre todos que dividem o mesmo espaço profissional. Você será gentil ao ajudar um colega que está em dificuldade para executar uma tarefa, perceber quando alguém está sobrecarregado e se propor, dentro das suas possibilidades, a ajudar a pessoa e se importar e tentar ouvir aquele que não está se sentindo confortável de alguma maneira.

Em empresas modernas e conectadas com os avanços sociais que ocorrem a cada dia, a gentileza tem se tornado uma competência altamente valorizada para a trajetória de um profissional que busca ser reconhecido. Pois, a partir dessa habilidade, estimulamos valores como tolerância para com os outros, abrimos o olhar para a diversidade, ressaltamos o trabalho colaborativo e exercemos a empatia.

Importante destacar que estes valores potencializam um ambiente em que as pessoas experimentam uma sensação de bem-estar, sentindo-se seguras e confiantes para exercer sua atividade e ampliar sua produtividade. Pesquisas apontam o quanto um espaço de trabalho agradável, no qual as pessoas se sentem felizes, impacta positivamente os resultados de um profissional e de uma marca.

Vale lembrar que a gentileza só é válida quando é praticada com sinceridade, responsabilidade e sem segundas intenções. Sabemos que qualquer ambiente onde existam diversidade de pessoas e de pensamentos pode haver conflitos causados por opiniões divergentes; é nessa hora que a gentileza e a empatia entram em cena para, de forma respeitosa, encontrar soluções pacíficas e éticas para as questões que permeiam o ambiente profissional.

Partindo do princípio de que todas (os) desejamos não só um ambiente de trabalho, mas um mundo melhor, praticar a gentileza em todos os âmbitos de nossas vidas deveria ser visto como um ato de respeito e amor a si mesma (o).

Cinco dicas para ser mais gentil no ambiente de trabalho

Interesse pelo outro – Demonstrar preocupação em saber como está um colega de trabalho é um ato que passa confiança e afeto para quem recebe. Muitas vezes, a pessoa está passando por um problema pessoal que está impactando o trabalho. Perceber que tem um colega atento e oferecendo ajuda transmite uma segurança emocional e deixa a pessoa mais confiante. Esse simples gesto gera uma conexão importante entre dois colegas e impacta positivamente o restante da equipe.

Ponto de vista – Ao expressar seu ponto de vista numa situação de trabalho delicada e divergente, que pode gerar conflitos, esteja atenta as palavras, a maneira como se coloca. Expressar sua opinião, admitir seus eventuais erros ou fraquezas e apontar possíveis falhas do outro faz parte do processo. No entanto, isso deve ser feito sem agressividade, de maneira respeitosa e ética. Pense em você, mas não se esqueça de pensar também no outro, seja empática.

Comunicação assertiva – A velocidade imposta pela rotina profissional muitas vezes nos coloca no modo automático. Por isso, é fundamental sempre ter muito cuidado na hora de fazer uma reunião, passar uma mensagem, um e-mail ou fazer uma ligação para resolver assuntos profissionais. O tom em todos os canais de comunicação deve primar pela cordialidade. Comece cumprimentando com simpatia e se despeça agradecendo. Sabemos que o dia a dia é estressante, mas essa é uma das maneiras de deixar o ambiente de trabalho mais tranquilo e agradável.

Parceria – Se você é um gestor, ou gestora, saiba que o seu comportamento como líder de uma equipe fará toda a diferença no ambiente de trabalho. Seja um agente estimulador de uma equipe parceira e engajada, preocupada em colaborar e não a concorrer com o outro. Potencialize a gentileza com gestos e atitudes empáticos. Lembre aos seus colaboradores que mais importante do que a concorrência é a ação colaborativa, na qual ajudar o outro é pensar no crescimento da equipe como um todo. Compartilhe boas ideias e informações que contribuam para uma melhor performance da equipe.

Descontração e afeto – Cultivar uma convivência harmoniosa vai muito além dos momentos em que estamos voltados para o trabalho e preocupadas (os) em atingir metas. A hora do almoço, do cafezinho e de lanches são ótimas oportunidades de estreitarmos laços e demonstrar gentileza através de nosso comportamento e palavras. É um momento em que estamos mais descontraídos e abertos a aprofundar nosso conhecimento sobre o outro. Convidar um colega para um Happy Hour é uma demonstração de carinho e afeto que ultrapassa as fronteiras do trabalho. Que tal aproveitar esses momentos para manifestar o quanto você é gentil e empático?

