Festa da firma: devo ou não comparecer? É uma obrigação?

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Sem dúvida, o final do ano é um ótimo momento para festejar as conquistas e renovar as esperanças nos projetos e desejos que não ocorreram da forma como desejamos ao longo dos doze meses. E neste emaranhado de festas que lotam nossas agendas, uma em especial sempre divide opiniões e pode gerar, para algumas pessoas, uma certa tensão e algumas dúvidas: a festa da firma. E o grande questionamento para alguns é: devo ou não devo comparecer? É uma obrigação profissional?

Afinal, sabemos que, por mais que seja um momento de celebração e de descontração, é muito diferente dos encontros que envolvem familiares e amigos, quando nos sentimos totalmente à vontade para comemorar e agir como se não houvesse amanhã.

O lado positivo da festa da firma

Mesmo reconhecendo essas diferenças de cenários, é bom lembrar que a festa da empresa é um dos melhores momentos para marcarmos presença de forma positiva. É a hora de interagir com colegas e gestores em momentos mais descontraídos e sem cobranças, demonstrar o quanto é importante fazer parte daquele time de profissionais e de ter contribuído de alguma forma para as conquistas da empresa. Ou seja, demonstrar com sua presença e alegria que você veste a camisa da empresa.

Portanto, comparecer à festa da firma pode até não ser a coisa mais agradável para alguns, porém, deve ser avaliada com cautela pois essa interação é muito representativa.

Inclusive, pode sim render muitos resultados positivos e até mesmo abrir novos caminhos por ser uma boa hora para conhecermos melhor gestores e colegas com quem tivemos poucos contatos. Em alguns casos, pode até gerar novas perspectivas com um networking tranquilo e descontraído.

Aproveite a festa com moderação

Entretanto, é sempre bom ressaltar que a festa da empresa requer um comportamento focado no bom senso e na discrição. Todo esse cuidado é fundamental para que não tenhamos nossa imagem profissional comprometida por gestos, atitudes e conversas que podem ser avaliados de forma negativa por nossos gestores, colaboradores e colegas.

É sempre bom lembrar que a festa acaba, mas o trabalho continua no dia seguinte. Não podemos nos deixar levar por iniciativas e rompantes que arranhem nossa imagem.

Mantenha um clima agradável

Manter um clima agradável é um dever de cada convidado da empresa. Nesse momento, é essencial evitar temas que possam gerar desconfortos com assuntos internos ligados a aumento de salários, desempenho de gestores e colaboradores, metas que não foram atingidas. Enfim, tudo que possa gerar mal-estar.

E nesse quesito também entram temas como política, futebol e religião, entre outros, que podem criar impasses e discussões. Eu destaco que também não é a melhor hora para críticas, piadinhas e comentários maliciosos sobre colegas ou gestores. É o momento de transmitir e de receber alegria, distribuir elogios sinceros e de sermos empáticas (os).

Não devemos esquecer que, mais do que nunca, a diversidade é, ou deveria ser, um ponto muito importante para a empresa. Então, comentários que questionem as diferenças e que excluam colegas, colaboradores ou gestores são praticamente inaceitáveis.

Outro detalhe muito importante é não esquecer que embora a festa, em alguns casos, aconteça fora do ambiente e do horário de trabalho, ela é uma comemoração de trabalho. Então beber demais, cometer algum tipo de assédio com colegas ou colaboradores, ir para a pista de dança de um jeito duvidoso e que chame a atenção de todos são comportamentos que devem ser evitados.

E, claro, não podemos deixar de abordar outro tema de muita relevância: a escolha do look que será usado na festa da empresa. Embora o momento permita uma certa ousadia, ela deve ser sútil.

No caso de nós, mulheres, nada de decotes profundos, vestidos muito colados, saias muito curtas, transparências. Como já ressaltei nas linhas acima, é um momento de descontração, mas é ambiente profissional.

Sendo assim, que tal trabalharmos a nosso favor na festa de empresa e não contra nós? Abaixo, você confere dicas para te ajudar a interagir e se comportar de forma mais assertiva na festa da firma.

1. Perfil da festa

É fundamental entender o perfil da festa que será oferecida pela empresa. Esteja atenta (o) ao local e ao horário da comemoração. Conhecer esses detalhes fará toda a diferença para que você saiba se será um evento mais formal ou informal, quais bebidas e comidas farão parte do menu, qual a roupa mais adequada… Assim aumentam as suas chances de se apresentar de forma adequada e sem comprometer a sua imagem profissional.

2. Hierarquia

Ao interagir com as pessoas, sejam elas mais próximas ou mais distantes, as trate com respeito, gentileza e atenção independente do cargo que cada uma ocupe na empresa. Todos devem ser tratados com igualdade. Lembre-se que todos os olhares sempre estarão voltados para o nosso comportamento durante a festa, para a maneira como interagimos, e isso pode gerar impactos positivos ou negativos e até nos prejudicar futuramente.

3. Evite fofocas

Se você não ficou satisfeita (o) com o comportamento de um gestor ou colega de trabalho em alguma situação, a festa da empresa não é o melhor momento para fazer uma queixa que pode gerar fofoca e criar um grande mal-estar. Seja um elemento de boas energias para todas (os) nesse momento de descontração e alegria. Ao criar uma fofoca ou dar ouvidos a comentários maliciosos, você poderá estar sendo injusta (o) com pessoas que não deveriam passar por esse tipo de julgamento.

4. Imagem x Redes Sociais

É muito comum ficarmos entusiasmadas (os) em festas e com o desejo de registrar todos os momentos. Atenção! Como falamos ao longo de todo esse artigo, essa não é uma festa comum, é de trabalho.

Cuidado com os registros que fará do seu momento na festa para postar em suas redes sociais. Fotos que podem comprometer a sua imagem profissional ou da empresa devem ser avaliadas. Também é preciso respeitar a privacidade de cada um e não sair postando fotos aleatórias de colegas e gestores em situações delicadas sem que eles saibam. Esse comportamento pode ser motivo para conflitos no pós-festa.

5. Estreite laços

Uma festa é sempre um ótimo momento para estreitar laços de maneira genuína. Fortaleça seus relacionamentos, manifeste seu agradecimento e reconhecimento aos que contribuíram para o seu crescimento profissional durante o ano. Mas lembre-se: tudo de forma descontraída, sem focar apenas em interesses futuros. Quando somos verdadeiras (os) as chances de obtermos retornos positivos aumentam consideravelmente.

E aí, preparadas para a festa da firma? Divirta-se sem perder o tom.

