Tarô: entre 12 e 18/09, energia é de força, conquistas e autoestima

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta do Imperador é um bom prenúncio de sucesso material e profissional. Afinal de contas, este arcano representa a materialização, a realização, o êxito, o poder. Será, portanto, um período favorável para grandes conquistas no trabalho, na carreira ou nos negócios. Chegou a hora de você assumir a sua liderança e exercer a sua autoridade. Não deixe que ninguém a coloque para baixo.

“Questionar quem deve ser o chefe, é como discutir quem deve ser o saxofonista num quarteto: evidentemente, quem o sabe tocar” (Henry Ford). Então, com a energia da carta do Imperador, nesta semana, você vai obter o reconhecimento, o respeito e a admiração de todos, sendo a figura-chave do seu “quarteto” e sabendo tocar de forma virtuosa como um Charlie “Bird” Parker, simplesmente o maior saxofonista da história do jazz.

Você também vai ter total controle da razão sobre a emoção. Em outras palavras: vai se sentir mais poderosa do que nunca. Esta carta favorece o status e o reconhecimento da sua posição de comando, onde você tem sempre a palavra final num processo decisório. Só cuidado para não abusar e querer dominar a todo custo. Exerça o seu comando com mão firme, mas justa.

Se a Imperatriz é o arquétipo da mãe no Tarô, O Imperador é o pai. Ele se senta em um grande trono de pedra, adornado com cabeças de quatro carneiros (simbolizando sua conexão com Áries e o planeta Marte). Na mão direita, o Imperador segura um ankh, o símbolo egípcio da vida, e na esquerda está um orbe que representa o mundo sobre o qual ele governa. Por baixo da sua túnica vermelha, ele usa uma armadura, sugerindo que está protegido de qualquer ameaça (e de qualquer resposta emocional ou vulnerabilidade). A coroa de ouro em sua cabeça mostra que se trata de um soberano ou de um monarca supremo. O Imperador visa o bem coletivo do seu reino e busca a estabilidade financeira, tomando para si a responsabilidade da vida material de todos, inclusive a sua própria. Representa a estrutura, a segurança, o respaldo. Ele é a força que vai em frente, que tem a coragem, o domínio absoluto de qualquer situação. Quando vejo a figura deste arcano maior, logo me vem à cabeça a famosa frase do imperador romano Júlio César: “Vim, vi e venci”, que é muito utilizada no meio empresarial e jurídico quando existe a certeza e a facilidade em obter uma vitória.

Como a figura paterna do Tarô, o Imperador sugere que você está adotando este papel (independentemente de ser homem ou mulher), muitas vezes provendo o sustento da sua família e protegendo e defendendo seus entes queridos.

O arcano de número 4 do tarô, significa ordem e estabilidade. Sendo assim, você está sendo uma verdadeira “rocha” ou fortaleza para aqueles que confiam em você e se apoiam na sua solidez.

“Tá mandando bem” é a frase que melhor traduz a semana para você. Aproveite!

Boa semana e muita luz.